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Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel

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Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 1
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 2
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 3
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 4
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 5
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 6
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 7
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 8
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 9
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 10
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 11
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 12
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 13
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 14
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 15
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 16
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 17
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 18
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 19
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Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 22
Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q670
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
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  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 2
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  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 5
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  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 8
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 9
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 10
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 11
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 12
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 13
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 14
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 15
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 16
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 17
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 18
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 19
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 20
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 21
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 22
  • Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591332
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q670
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
980

Описание товара Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM разработана не для игровых рекордов, а для создания надёжных и стабильных рабочих станций. Она станет идеальной основой для офисных ПК, систем для малого и среднего бизнеса, а также сборок, предназначенных для программирования, работы с базами данных и 2D/3D-проектирования в САПР, где важна бесперебойная работа 24/7. Эта модель оптимальна для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, особенно для версий без индекса 'K' и тех, что поддерживают технологию Intel vPro для удалённого администрирования.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel Q670, ориентированный на корпоративный сектор и предлагающий расширенные функции безопасности, управляемости и стабильности. В сочетании с процессорным разъёмом LGA1700 он обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать системы в небольших корпусах без критической потери в слотах расширения, что часто является важным фактором в офисных пространствах.

Память и расширение

Эта материнская плата работает с перспективной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки. Вы сможете нарастить объём до 128 ГБ, что более чем достаточно для самых ресурсоёмких профессиональных приложений, а поддержка двухканального режима обеспечит высокую пропускную способность. Для установки видеокарты или других производительных устройств предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных плат расширения, таких как звуковые или сетевые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Для хранения данных и быстрой загрузки системы есть два слота M.2, работающие по высокоскоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4 и поддерживающие NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRO Q670M-C-CSM спроектирована с упором на надёжность и долговечность при длительных нагрузках, а не на экстремальный разгон. Качественная элементная база и достаточное количество фаз питания гарантируют стабильную работу даже с мощными процессорами серий Core i7 или i9 в штатном режиме. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для профессиональных задач.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели полностью отвечает требованиям бизнес-среды: здесь есть современные USB 3.2, включая Type-A и Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort. Важной особенностью для корпоративного сегмента является наличие гигабитного сетевого контроллера от Intel, славящегося своей стабильностью, и даже разъёма PS/2 для совместимости с устаревшим оборудованием. Программа Corporate Stable Model (CSM) обеспечивает поддержку и поставки в течение 36 месяцев, а также предоставляет ПО ASUS Control Center Express для удобного удалённого IT-менеджмента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения совместим с платой; для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS. Важно помнить, что эта плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 в неё установить невозможно. Эта модель - выбор для стабильной работы, а не для энтузиастов разгона, поэтому не стоит ожидать от неё расширенных оверклокерских функций. Для сборки потребуется корпус формата не меньше Micro-ATX и блок питания с 8-контактным разъёмом для процессора.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM Soc-1700 Intel




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q670
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRO Q670M-C-CSM разработана не для игровых рекордов, а для создания надёжных и стабильных рабочих станций. Она станет идеальной основой для офисных ПК, систем для малого и среднего бизнеса, а также сборок, предназначенных для программирования, работы с базами данных и 2D/3D-проектирования в САПР, где важна бесперебойная работа 24/7. Эта модель оптимальна для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, особенно для версий без индекса 'K' и тех, что поддерживают технологию Intel vPro для удалённого администрирования.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel Q670, ориентированный на корпоративный сектор и предлагающий расширенные функции безопасности, управляемости и стабильности. В сочетании с процессорным разъёмом LGA1700 он обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать системы в небольших корпусах без критической потери в слотах расширения, что часто является важным фактором в офисных пространствах.

Память и расширение

Эта материнская плата работает с перспективной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки. Вы сможете нарастить объём до 128 ГБ, что более чем достаточно для самых ресурсоёмких профессиональных приложений, а поддержка двухканального режима обеспечит высокую пропускную способность. Для установки видеокарты или других производительных устройств предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных плат расширения, таких как звуковые или сетевые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Для хранения данных и быстрой загрузки системы есть два слота M.2, работающие по высокоскоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4 и поддерживающие NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRO Q670M-C-CSM спроектирована с упором на надёжность и долговечность при длительных нагрузках, а не на экстремальный разгон. Качественная элементная база и достаточное количество фаз питания гарантируют стабильную работу даже с мощными процессорами серий Core i7 или i9 в штатном режиме. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для профессиональных задач.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели полностью отвечает требованиям бизнес-среды: здесь есть современные USB 3.2, включая Type-A и Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort. Важной особенностью для корпоративного сегмента является наличие гигабитного сетевого контроллера от Intel, славящегося своей стабильностью, и даже разъёма PS/2 для совместимости с устаревшим оборудованием. Программа Corporate Stable Model (CSM) обеспечивает поддержку и поставки в течение 36 месяцев, а также предоставляет ПО ASUS Control Center Express для удобного удалённого IT-менеджмента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения совместим с платой; для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS. Важно помнить, что эта плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 в неё установить невозможно. Эта модель - выбор для стабильной работы, а не для энтузиастов разгона, поэтому не стоит ожидать от неё расширенных оверклокерских функций. Для сборки потребуется корпус формата не меньше Micro-ATX и блок питания с 8-контактным разъёмом для процессора.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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