Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)
Материнская плата ASUS PRIME H610M-E D4-CSM ориентирована на использование в офисных и домашних ПК. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и подходит для установки в системы с ограниченным пространством. В конфигурацию модели входят 2 слота под установку оперативной памяти, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью портов и разъемов на боковой стороне можно организовать подключение различных устройств. Плата оснащена портами USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходами DisplayPort, HDMI и VGA, разъемами аудио. Благодаря 8-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME H610M-E D4-CSM.
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