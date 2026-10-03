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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H)

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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626902
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
2.14

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H является сбалансированным и надежным решением для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания игровых систем, ориентированных на разрешения Full HD и Quad HD, в паре с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколений. Также эта плата станет отличной основой для производительной рабочей станции для программирования, обработки фото или несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без переплаты за избыточные возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который представляет собой золотую середину для платформы LGA1700, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большое количество слотов расширения, и легко размещается в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Поддержка высокочастотных XMP-профилей обеспечивает раскрытие полного потенциала современных модулей памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются четыре слота PCIe 3.0. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 для быстрых NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, причём основной из них оснащен фирменным радиатором M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева и троттлинга накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии на процессоры уровня Intel Core i5 и Core i7 без индекса "K" даже в режиме Turbo Boost. Для охлаждения силовых ключей предусмотрены массивные радиаторы, которые поддерживают оптимальную температуру зоны VRM при длительных нагрузках, предотвращая снижение производительности. Питание на процессор подаётся через один 8-контактный разъём, что является стандартом для систем такого класса и подтверждает ориентацию платы на мейнстрим-сегмент без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели GIGABYTE B760 DS3H представлен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2, а также универсальный порт USB Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. Ключевым преимуществом является наличие производительного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, обеспечивающего скорость подключения к сети до 2.5 раз выше стандартного гигабитного Ethernet. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, а для вывода изображения со встроенной графики процессора предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Плата также оснащена разъемами для подключения RGB и адресуемой ARGB-подсветки, управлять которой можно через фирменное ПО GIGABYTE Control Center.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет B760 не поддерживает разгон процессоров с индексом "K", поэтому для таких CPU лучше рассмотреть платы на Z-чипсете. Эта модель не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или PCIe-карту. Важным преимуществом является технология Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы без установленного процессора, памяти и видеокарты, что крайне полезно для обеспечения совместимости с самыми новыми процессорами 14-го поколения прямо из коробки. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H является сбалансированным и надежным решением для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания игровых систем, ориентированных на разрешения Full HD и Quad HD, в паре с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколений. Также эта плата станет отличной основой для производительной рабочей станции для программирования, обработки фото или несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без переплаты за избыточные возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который представляет собой золотую середину для платформы LGA1700, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большое количество слотов расширения, и легко размещается в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Поддержка высокочастотных XMP-профилей обеспечивает раскрытие полного потенциала современных модулей памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются четыре слота PCIe 3.0. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 для быстрых NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0, причём основной из них оснащен фирменным радиатором M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева и троттлинга накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии на процессоры уровня Intel Core i5 и Core i7 без индекса "K" даже в режиме Turbo Boost. Для охлаждения силовых ключей предусмотрены массивные радиаторы, которые поддерживают оптимальную температуру зоны VRM при длительных нагрузках, предотвращая снижение производительности. Питание на процессор подаётся через один 8-контактный разъём, что является стандартом для систем такого класса и подтверждает ориентацию платы на мейнстрим-сегмент без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели GIGABYTE B760 DS3H представлен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2, а также универсальный порт USB Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. Ключевым преимуществом является наличие производительного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, обеспечивающего скорость подключения к сети до 2.5 раз выше стандартного гигабитного Ethernet. За звук отвечает проверенный аудиокодек Realtek, а для вывода изображения со встроенной графики процессора предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Плата также оснащена разъемами для подключения RGB и адресуемой ARGB-подсветки, управлять которой можно через фирменное ПО GIGABYTE Control Center.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет B760 не поддерживает разгон процессоров с индексом "K", поэтому для таких CPU лучше рассмотреть платы на Z-чипсете. Эта модель не оснащена встроенным модулем Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или PCIe-карту. Важным преимуществом является технология Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы без установленного процессора, памяти и видеокарты, что крайне полезно для обеспечения совместимости с самыми новыми процессорами 14-го поколения прямо из коробки. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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