Материнская плата MSI PRO B650M-P
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B650M-P
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B650M-P представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных рабочих станций, офисных систем и игровых ПК среднего уровня, где важна стабильность, а не экстремальный разгон. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая им стабильное питание и полный доступ к возможностям архитектуры Zen 4.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD B650, который является оптимальным выбором для большинства пользователей, переходящих на сокет AM5. Он предоставляет доступ к современным технологиям, включая память DDR5 и интерфейс PCIe 4.0, без избыточных функций старших чипсетов X670. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в широком ассортименте корпусов, от стандартных до более компактных, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти, позволяя достичь максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей имеются два слота M.2, один из которых работает по более быстрой шине PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы 6- и 8-ядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и падение производительности под длительной нагрузкой. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов, включая быстрые USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого адаптера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что обеспечивает более быструю и стабильную работу в сети. Хотя плата лишена встроенной подсветки, она оснащена разъемами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через утилиту MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), а оперативная память имеет стандарт DDR5 - модули DDR4 с этой платой несовместимы. Данная модель не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9, но обеспечивает превосходную стабильность в штатных режимах и при использовании технологии Precision Boost Overdrive. Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной практикой для любой современной платформы.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B650M-P представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных рабочих станций, офисных систем и игровых ПК среднего уровня, где важна стабильность, а не экстремальный разгон. Эта плата станет отличной основой для систем с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая им стабильное питание и полный доступ к возможностям архитектуры Zen 4.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD B650, который является оптимальным выбором для большинства пользователей, переходящих на сокет AM5. Он предоставляет доступ к современным технологиям, включая память DDR5 и интерфейс PCIe 4.0, без избыточных функций старших чипсетов X670. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в широком ассортименте корпусов, от стандартных до более компактных, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти, позволяя достичь максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей имеются два слота M.2, один из которых работает по более быстрой шине PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме, достаточной для стабильной работы 6- и 8-ядерных процессоров Ryzen без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и падение производительности под длительной нагрузкой. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов, включая быстрые USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие сетевого адаптера Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что обеспечивает более быструю и стабильную работу в сети. Хотя плата лишена встроенной подсветки, она оснащена разъемами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через утилиту MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), а оперативная память имеет стандарт DDR5 - модули DDR4 с этой платой несовместимы. Данная модель не предназначена для экстремального разгона флагманских процессоров Ryzen 9, но обеспечивает превосходную стабильность в штатных режимах и при использовании технологии Precision Boost Overdrive. Для поддержки новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной практикой для любой современной платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
память под ryzen 8700g на 128 гигов 4мя планками fury beast удалось завести только на 4400 вместо 5600 понравилось что есть led индикаторы на плате, показывающие проблема с настройками проца или памяти, это очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Брали ещё в конце декабря чуть меньше 15к, доставили быстро, забирали в пункте выдачи. Упаковано отлично. Искали именно эту, работает отлично, нареканий никаких нет.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B650M-P
Достоинства:
Комментарий:
память под ryzen 8700g на 128 гигов 4мя планками fury beast удалось завести только на 4400 вместо 5600 понравилось что есть led индикаторы на плате, показывающие проблема с настройками проца или памяти, это очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Брали ещё в конце декабря чуть меньше 15к, доставили быстро, забирали в пункте выдачи. Упаковано отлично. Искали именно эту, работает отлично, нареканий никаких нет.