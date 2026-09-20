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Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6

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Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 1
Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 2
Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653744
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
7.5
Высота, см
1.3
Наличие интерфейсов
PCI-E x8, PCI-E x16
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
1.08

Описание товара Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6

Активный адаптер GIGABYTE TP-V220-RB2-J6 для вычислительного узла V220 служит для обеспечения работы двух PCIe устройств расширения.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte TP-V220-RB2-J6




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
7.5
Высота, см
1.3
Наличие интерфейсов
PCI-E x8, PCI-E x16
Описание
Активный адаптер GIGABYTE TP-V220-RB2-J6 для вычислительного узла V220 служит для обеспечения работы двух PCIe устройств расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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