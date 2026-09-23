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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)

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Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)
10 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)

Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H DDR4, LGA1700, B760, 4*DDR5, DP+HDMI, 4 SATA 6 Гб/с, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, Type-C, COM*1 port, ATX



Теги товара: atx

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Описание
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H DDR4, LGA1700, B760, 4*DDR5, DP+HDMI, 4 SATA 6 Гб/с, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, Type-C, COM*1 port, ATX


Теги товара: atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - купить по цене 10240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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