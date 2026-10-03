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Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
9 770 руб.  11 340 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)
9 770 руб. -14%
11 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
27х26х6
Вес, г.
850

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)

Базирующаяся на отличающемся безупречной стабильностью работы чипсете Intel H610 материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на сборку компьютера офисного класса. Такая система ориентирована на решение рабочих задач, в том числе – дома. Компьютер может быть компактным: плата соответствует форм-фактору Micro-ATX. Высота и ширина устройства равны 234 и 203 мм соответственно. Плата оснащена сокетом LGA 1700. Модель поддерживает процессоры с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. Материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на установку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объем ОЗУ достаточен для удовлетворения потребностей подавляющего большинства владельцев стационарных ПК. Слотов расширения 1 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Ничто не мешает пользователю установить производительную видеокарту. Единственный разъем M.2 подходит для монтажа скоростного твердотельного накопителя, поддерживающего интерфейс NVMe. Совместимые форм-факторы SSD – 2242, 2260 и 2280. Базовое оснащение платы типично: оно представлено звуковым адаптером формата 7.1 и гигабитным сетевым адаптером.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Базирующаяся на отличающемся безупречной стабильностью работы чипсете Intel H610 материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на сборку компьютера офисного класса. Такая система ориентирована на решение рабочих задач, в том числе – дома. Компьютер может быть компактным: плата соответствует форм-фактору Micro-ATX. Высота и ширина устройства равны 234 и 203 мм соответственно. Плата оснащена сокетом LGA 1700. Модель поддерживает процессоры с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. Материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на установку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объем ОЗУ достаточен для удовлетворения потребностей подавляющего большинства владельцев стационарных ПК. Слотов расширения 1 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Ничто не мешает пользователю установить производительную видеокарту. Единственный разъем M.2 подходит для монтажа скоростного твердотельного накопителя, поддерживающего интерфейс NVMe. Совместимые форм-факторы SSD – 2242, 2260 и 2280. Базовое оснащение платы типично: оно представлено звуковым адаптером формата 7.1 и гигабитным сетевым адаптером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0) - стоимость товара 9770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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