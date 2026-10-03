Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
нестандартный
Чипсет
Intel HM65
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634458
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, USB
Интегрированное видео
есть
Модель интегрированного видео
Intel HD Graphics
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
57
Чипсет
Intel HM65
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
Intel Dual-Core Celeron 847
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
8
Слотов PCI
8
Разъемы SATA, шт
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, mini-SATA 3 гб/с, PCI-E Power, PCI-Ex16, RJ45, SATA 3 гб/с, USB 2.0,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х10
Вес, кг.
1.12
Описание товара Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX для майнинга, изготовлена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Также она может полностью защитить ваш графический процессор и электронное оборудование от повреждений, обеспечить бесшумную работу, низкое энергопотребление, низкий нагрев, энергосбережение и безопасное использование.
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, USB
Интегрированное видео
есть
Модель интегрированного видео
Intel HD Graphics
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
57
Чипсет
Intel HM65
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
Intel Dual-Core Celeron 847
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Развернуть
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
8
Слотов PCI
8
Разъемы SATA, шт
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, mini-SATA 3 гб/с, PCI-E Power, PCI-Ex16, RJ45, SATA 3 гб/с, USB 2.0,
Страна производитель
Китай
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX для майнинга, изготовлена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Также она может полностью защитить ваш графический процессор и электронное оборудование от повреждений, обеспечить бесшумную работу, низкое энергопотребление, низкий нагрев, энергосбережение и безопасное использование.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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