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Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4

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Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
5 140 руб.  6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396781
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.1
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
от 2133 до 4600 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock A520M-HDV является превосходной и сбалансированной основой для сборки бюджетного или офисного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для домашних медиацентров, рабочих станций для учебы и нетребовательных игр, особенно в паре с процессорами Ryzen со встроенной графикой (APU), такими как Ryzen 3 4300G или Ryzen 5 5600G. Плата станет надежным фундаментом для систем на базе 6-ядерных процессоров вроде Ryzen 5 3600 или 5600, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и гейминге начального уровня.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4. Этот чипсет - современное базовое решение, которое обеспечивает поддержку процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, но не позволяет разгонять CPU, фокусируясь на стабильности. Форм-фактор Micro-ATX делает ASRock A520M-HDV универсальным выбором, который легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не требуя много места и упрощая сборку.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Максимальный объем памяти составляет 64 ГБ, а заявленная поддержка частот с профилями XMP позволяет использовать быстрые модули для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16, а для сверхбыстрого системного накопителя имеется разъем Ultra M.2, работающий по протоколу NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock A520M-HDV построена по базовой, но надежной схеме, рассчитанной на стабильное энергоснабжение процессоров с TDP до 65-95 Вт. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат такого класса. Эта подсистема питания отлично справляется со своей задачей при работе процессоров на штатных частотах, обеспечивая стабильность без перегрева в рамках рекомендованных сценариев использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для базовой системы: универсальный порт PS/2, видеовыходы HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также четыре порта USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что соответствует ее позиционированию как практичного и недорогого решения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает ни разгон процессора, ни интерфейс PCIe 4.0, что, впрочем, не является ограничением для бюджетных и среднебюджетных сборок. Для использования с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем проверить версию прошивки при сборке. Эта модель является оптимальным выбором для экономичных систем, где во главе угла стоят надежность и стабильность, а не экстремальная производительность или возможности для энтузиастов.



Теги товара: сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
20.1
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
от 2133 до 4600 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock A520M-HDV является превосходной и сбалансированной основой для сборки бюджетного или офисного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для домашних медиацентров, рабочих станций для учебы и нетребовательных игр, особенно в паре с процессорами Ryzen со встроенной графикой (APU), такими как Ryzen 3 4300G или Ryzen 5 5600G. Плата станет надежным фундаментом для систем на базе 6-ядерных процессоров вроде Ryzen 5 3600 или 5600, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и гейминге начального уровня.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4. Этот чипсет - современное базовое решение, которое обеспечивает поддержку процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, но не позволяет разгонять CPU, фокусируясь на стабильности. Форм-фактор Micro-ATX делает ASRock A520M-HDV универсальным выбором, который легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не требуя много места и упрощая сборку.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Максимальный объем памяти составляет 64 ГБ, а заявленная поддержка частот с профилями XMP позволяет использовать быстрые модули для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16, а для сверхбыстрого системного накопителя имеется разъем Ultra M.2, работающий по протоколу NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock A520M-HDV построена по базовой, но надежной схеме, рассчитанной на стабильное энергоснабжение процессоров с TDP до 65-95 Вт. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат такого класса. Эта подсистема питания отлично справляется со своей задачей при работе процессоров на штатных частотах, обеспечивая стабильность без перегрева в рамках рекомендованных сценариев использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для базовой системы: универсальный порт PS/2, видеовыходы HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также четыре порта USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что соответствует ее позиционированию как практичного и недорогого решения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает ни разгон процессора, ни интерфейс PCIe 4.0, что, впрочем, не является ограничением для бюджетных и среднебюджетных сборок. Для использования с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем проверить версию прошивки при сборке. Эта модель является оптимальным выбором для экономичных систем, где во главе угла стоят надежность и стабильность, а не экстремальная производительность или возможности для энтузиастов.



Теги товара: сокет am4, с m.2
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