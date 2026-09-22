Материнская плата Biostar H610MHD D5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Biostar H610MHD D5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Biostar H610MHD D5 является превосходной основой для создания современного и доступного по цене компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и бюджетных игровых систем, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры с умеренными системными требованиями. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400, обеспечивая им стабильную и эффективную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе начального чипсета Intel H610 и оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный для большинства задач функционал, без поддержки разгона CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что упрощает подбор комплектующих для сборки.
Память и расширение
Ключевым преимуществом Biostar H610MHD D5 является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5, что делает сборку на ее основе более перспективной. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого твердотельного накопителя - слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0, что гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с расчетом на стабильную работу энергоэффективных CPU. Она включает в себя достаточное количество фаз для обеспечения надежного питания процессоров с TDP до 65 Вт, используя один 8-pin коннектор для дополнительного питания. Хотя эта система не предназначена для экстремальных нагрузок и разгона, она гарантирует стабильность в повседневных и игровых сценариях при использовании совместимых моделей процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставляет качественное аудио для повседневных задач, игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с данной платой. Для поддержки процессоров Intel 13-го и 14-го поколений может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить у продавца. Эта модель является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт. Для питания будет достаточно качественного блока питания мощностью 450-550 Вт, а для охлаждения процессора - стандартного башенного кулера.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Biostar H610MHD D5 является превосходной основой для создания современного и доступного по цене компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и бюджетных игровых систем, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры с умеренными системными требованиями. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400, обеспечивая им стабильную и эффективную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе начального чипсета Intel H610 и оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный для большинства задач функционал, без поддержки разгона CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что упрощает подбор комплектующих для сборки.
Память и расширение
Ключевым преимуществом Biostar H610MHD D5 является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5, что делает сборку на ее основе более перспективной. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого твердотельного накопителя - слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0, что гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с расчетом на стабильную работу энергоэффективных CPU. Она включает в себя достаточное количество фаз для обеспечения надежного питания процессоров с TDP до 65 Вт, используя один 8-pin коннектор для дополнительного питания. Хотя эта система не предназначена для экстремальных нагрузок и разгона, она гарантирует стабильность в повседневных и игровых сценариях при использовании совместимых моделей процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставляет качественное аудио для повседневных задач, игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с данной платой. Для поддержки процессоров Intel 13-го и 14-го поколений может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить у продавца. Эта модель является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт. Для питания будет достаточно качественного блока питания мощностью 450-550 Вт, а для охлаждения процессора - стандартного башенного кулера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
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