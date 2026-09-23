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Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733111
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19.6
Высота, см
22.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1 порт PS/2, D-Sub, 2xDisplayPort, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, г.
725

Описание товара Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5

Компактная материнская плата Gigabyte формата mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не занимая лишнего места на столе. Благодаря поддержке памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц и объёмом до 128 ГБ можно собрать производительную рабочую станцию или игровой компьютер. Два слота оперативной памяти DIMM позволяют гибко масштабировать конфигурацию. Современный чипсет Intel H610 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1700 открывают простор для сборки систем на базе последних решений Intel. Один слот PCI-E x16 и один PCI-E x1 хорошо подойдут для установки видеокарты и дополнительной платы расширения. Gigabyte делает ставку на надёжность и баланс между возможностями и компактностью.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19.6
Высота, см
22.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1 порт PS/2, D-Sub, 2xDisplayPort, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte формата mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не занимая лишнего места на столе. Благодаря поддержке памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц и объёмом до 128 ГБ можно собрать производительную рабочую станцию или игровой компьютер. Два слота оперативной памяти DIMM позволяют гибко масштабировать конфигурацию. Современный чипсет Intel H610 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1700 открывают простор для сборки систем на базе последних решений Intel. Один слот PCI-E x16 и один PCI-E x1 хорошо подойдут для установки видеокарты и дополнительной платы расширения. Gigabyte делает ставку на надёжность и баланс между возможностями и компактностью.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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