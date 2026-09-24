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Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)

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Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 1
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 2
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 3
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 4
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 5
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 6
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 7
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 8
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 9
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 10
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 11
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 12
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 13
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 14
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 15
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 16
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 17
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 18
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 19
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 20
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 21
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 22
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 23
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 24
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 25
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 26
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Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
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  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 2
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  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 4
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  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 9
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  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 20
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 22
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 23
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 24
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 25
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 26
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 27
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 28
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650542
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это превосходная основа для создания сбалансированных и экономичных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, надёжных офисных машин и игровых систем начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и AAA-игры в разрешении 1080p. Плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 на сокете AM4, особенно для моделей без разблокированного множителя (без индекса "X") или для тех, кто не планирует заниматься разгоном CPU.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A520, который является начальным решением для платформы AM4, предлагая стабильность и необходимый функционал без излишеств. Установленный сокет AM4 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Ryzen, но наилучшим образом раскрывается с 3-м поколением и новее. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем поместится как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR4, что является большим преимуществом в данном ценовом сегменте и позволяет легко наращивать объём ОЗУ в будущем. Плата поддерживает двухканальный режим работы и XMP-профили для разгона памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Для видеокарты предназначен основной слот PCIe 3.0 x16, а для высокоскоростного накопителя есть один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4, который обеспечивает значительно более быструю загрузку системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+3 фазы с использованием качественных мосфетов, что гарантирует стабильное напряжение для 6-ядерных и некоторых 8-ядерных процессоров AMD Ryzen при работе на штатных частотах. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, которого достаточно для обеспечения энергией процессоров среднего класса. Такая подсистема питания является залогом надёжной и долговечной работы системы без перегрева зоны VRM в повседневных сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 1 для быстрого обмена данными, а также порты USB 2.0 для подключения периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DVI-D. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - базовый, но качественный аудиокодек Realtek ALC887. Плата также оснащена разъёмами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает разгон центрального процессора и не имеет поддержки интерфейса PCIe 4.0, что может быть важно при установке самых производительных NVMe-накопителей или видеокарт нового поколения. Однако ключевым преимуществом этой модели является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, позволяющая обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Это крайне полезная функция, которая снимает все проблемы с совместимостью при сборке ПК с новыми процессорами Ryzen 5000-й серии.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Версия PCI Express
3.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это превосходная основа для создания сбалансированных и экономичных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, надёжных офисных машин и игровых систем начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и AAA-игры в разрешении 1080p. Плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 на сокете AM4, особенно для моделей без разблокированного множителя (без индекса "X") или для тех, кто не планирует заниматься разгоном CPU.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A520, который является начальным решением для платформы AM4, предлагая стабильность и необходимый функционал без излишеств. Установленный сокет AM4 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Ryzen, но наилучшим образом раскрывается с 3-м поколением и новее. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем поместится как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR4, что является большим преимуществом в данном ценовом сегменте и позволяет легко наращивать объём ОЗУ в будущем. Плата поддерживает двухканальный режим работы и XMP-профили для разгона памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Для видеокарты предназначен основной слот PCIe 3.0 x16, а для высокоскоростного накопителя есть один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4, который обеспечивает значительно более быструю загрузку системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+3 фазы с использованием качественных мосфетов, что гарантирует стабильное напряжение для 6-ядерных и некоторых 8-ядерных процессоров AMD Ryzen при работе на штатных частотах. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, которого достаточно для обеспечения энергией процессоров среднего класса. Такая подсистема питания является залогом надёжной и долговечной работы системы без перегрева зоны VRM в повседневных сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 1 для быстрого обмена данными, а также порты USB 2.0 для подключения периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DVI-D. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - базовый, но качественный аудиокодек Realtek ALC887. Плата также оснащена разъёмами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает разгон центрального процессора и не имеет поддержки интерфейса PCIe 4.0, что может быть важно при установке самых производительных NVMe-накопителей или видеокарт нового поколения. Однако ключевым преимуществом этой модели является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, позволяющая обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Это крайне полезная функция, которая снимает все проблемы с совместимостью при сборке ПК с новыми процессорами Ryzen 5000-й серии.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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