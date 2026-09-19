Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI A520M PRO представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки бюджетных и офисных ПК на платформе AMD. Она станет оптимальным выбором для создания домашней мультимедийной системы, компьютера для учёбы или рабочей станции для нересурсоёмких задач, таких как работа с документами, веб-сёрфинг и базовое программирование. Эта плата идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и APU Ryzen с интегрированной графикой (серий 3000, 4000G и 5000) без разгона, позволяя построить эффективную и экономичную систему для повседневного использования и даже для нетребовательных игр, вроде CS:GO, Dota 2 или Valorant.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4, что обеспечивает широкую совместимость с популярными процессорами Ryzen прошлых поколений. Чипсет A520 ориентирован на стабильность и базовую функциональность, не поддерживая разгон центрального процессора, что делает его логичным выбором для систем, где приоритетом является надёжность, а не экстремальная производительность. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата легко поместится в большинство современных корпусов, от небольших офисных до стандартных башенных ATX, предоставляя достаточно гибкости при выборе компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими работу в двухканальном режиме для повышения производительности. Максимальный объём памяти составляет 64 ГБ, а поддержка профилей A-XMP позволяет использовать высокочастотные модули для получения дополнительного прироста скорости в приложениях и играх. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16. Также на плате присутствует слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 3.0, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также несколько портов SATA для подключения традиционных жёстких дисков и SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI A520M PRO спроектирована с упором на надёжность при работе с процессорами, имеющими стандартное энергопотребление до 65 Вт. Она использует качественную элементную базу, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под продолжительными нагрузками в стоковом режиме. Питание процессора осуществляется через один 8-пиновый коннектор, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Ryzen 3 и Ryzen 5. Такая конфигурация VRM не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских многоядерных процессоров, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу в целевых сценариях использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели материнской платы расположен исчерпывающий набор портов для повседневных нужд, включая порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DVI-D для использования со встроенной в процессор графикой. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение с интернетом. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для просмотра фильмов, прослушивания музыки и онлайн-общения, а фирменная утилита MSI Dragon Center позволяет удобно управлять параметрами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD Ryzen входит в список совместимых моделей для чипсета A520 (в первую очередь это серии 3000 и 5000, за исключением некоторых моделей). Для поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; так как плата не имеет функции Flash BIOS Button, для этой процедуры может понадобиться процессор предыдущего поколения. Эта модель является отличным выбором для сборок "собрал и забыл", но не подходит для энтузиастов, планирующих разгон. Её компактный размер Micro-ATX делает её удобной для сборки, но ограничивает количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI A520M PRO представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки бюджетных и офисных ПК на платформе AMD. Она станет оптимальным выбором для создания домашней мультимедийной системы, компьютера для учёбы или рабочей станции для нересурсоёмких задач, таких как работа с документами, веб-сёрфинг и базовое программирование. Эта плата идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и APU Ryzen с интегрированной графикой (серий 3000, 4000G и 5000) без разгона, позволяя построить эффективную и экономичную систему для повседневного использования и даже для нетребовательных игр, вроде CS:GO, Dota 2 или Valorant.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4, что обеспечивает широкую совместимость с популярными процессорами Ryzen прошлых поколений. Чипсет A520 ориентирован на стабильность и базовую функциональность, не поддерживая разгон центрального процессора, что делает его логичным выбором для систем, где приоритетом является надёжность, а не экстремальная производительность. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата легко поместится в большинство современных корпусов, от небольших офисных до стандартных башенных ATX, предоставляя достаточно гибкости при выборе компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими работу в двухканальном режиме для повышения производительности. Максимальный объём памяти составляет 64 ГБ, а поддержка профилей A-XMP позволяет использовать высокочастотные модули для получения дополнительного прироста скорости в приложениях и играх. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16. Также на плате присутствует слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 3.0, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также несколько портов SATA для подключения традиционных жёстких дисков и SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI A520M PRO спроектирована с упором на надёжность при работе с процессорами, имеющими стандартное энергопотребление до 65 Вт. Она использует качественную элементную базу, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под продолжительными нагрузками в стоковом режиме. Питание процессора осуществляется через один 8-пиновый коннектор, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Ryzen 3 и Ryzen 5. Такая конфигурация VRM не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских многоядерных процессоров, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу в целевых сценариях использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели материнской платы расположен исчерпывающий набор портов для повседневных нужд, включая порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DVI-D для использования со встроенной в процессор графикой. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение с интернетом. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для просмотра фильмов, прослушивания музыки и онлайн-общения, а фирменная утилита MSI Dragon Center позволяет удобно управлять параметрами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD Ryzen входит в список совместимых моделей для чипсета A520 (в первую очередь это серии 3000 и 5000, за исключением некоторых моделей). Для поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; так как плата не имеет функции Flash BIOS Button, для этой процедуры может понадобиться процессор предыдущего поколения. Эта модель является отличным выбором для сборок "собрал и забыл", но не подходит для энтузиастов, планирующих разгон. Её компактный размер Micro-ATX делает её удобной для сборки, но ограничивает количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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