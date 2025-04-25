Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700

Описание

Для кого и под какие задачи

Чипсет, сокет и форм-фактор

Память и расширение

Питание и компоненты VRM

Подключения и дополнительные возможности

Важные нюансы перед покупкой

Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.На задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.Перед покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.