Описание товара Материнская плата Asrock H610M-H2/M.2 D5, Socket 1700, 2xDDR5-4800

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asrock H610M-H2/M.2 D5 представляет собой практичную и доступную основу для сборки современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем или бюджетных игровых ПК, ориентированных на онлайн-проекты и игры в разрешении 1080p. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" (12-го, 13-го и 14-го поколений), обеспечивая им стабильную работу без переплат за ненужные функции разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, но не поддерживает разгон CPU, что честно позиционирует ее в сегменте надежных рабочих решений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату в большинство корпусов, от стандартных Mid-Tower до более миниатюрных моделей, предоставляя хороший баланс между размерами и возможностями расширения.

Память и расширение

Эта модель открывает доступ к новому стандарту оперативной памяти, предлагая два слота для модулей DDR5. Плата поддерживает двухканальный режим работы, что критически важно для производительности встроенной графики и общих задач, и позволяет установить значительный объем памяти для комфортной работы в будущем. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей имеется один слот M.2, поддерживающий быстрые NVMe SSD, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asrock H610M-H2/M.2 D5 спроектирована с расчетом на энергоэффективные модели CPU. Она использует базовую, но надежную компонентную базу и получает дополнительное питание через стандартный 8-pin коннектор. Такой VRM без проблем справляется с нагрузкой, создаваемой процессорами Core i3 и i5 в штатном режиме работы, гарантируя стабильность системы без перегрева зоны питания при повседневных и игровых сценариях.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы для использования встроенного в процессор графического ядра. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное и быстрое проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки, полностью удовлетворяя потребности большинства пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700 и не требует от материнской платы функций разгона, так как чипсет H610 их не поддерживает. Для установки процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке. Учитывайте, что на плате всего два слота для оперативной памяти, что следует принять во внимание при планировании будущих апгрейдов.