Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 является превосходной основой для создания современных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня, ориентированных на производительность в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", для которых не требуется функция разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает надёжную базовую функциональность для актуальных процессоров Intel, делая её стабильной и предсказуемой платформой без излишеств. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-модели, что даёт гибкость при выборе корпуса для вашей сборки.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей Asus PRIME H610M-K является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессора и встроенной графики. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого NVMe-накопителя имеется один слот M.2, работающий по шине PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под штатными нагрузками, получая дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем. Эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительную работу с флагманскими процессорами Core i9 под максимальной нагрузкой, но полностью соответствует своему целевому назначению.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъёмы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый, но качественный HD-аудиокодек. Плата не оснащена встроенным Wi-Fi модулем или продвинутой RGB-подсветкой, что соответствует её позиционированию как практичного и функционального решения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надёжное решение и не планирует заниматься разгоном. Учитывайте наличие всего одного слота M.2 при планировании дисковой подсистемы и компактные размеры при подборе системы охлаждения процессора.