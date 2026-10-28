Материнская плата Gigabyte H410M H V2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M H V2
Материнская плата семейства Ultra Durable на базе чипсета Intel® H470 Express, контроллер Intel® GbE LAN, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы, функция Smart Fan 5Совместим с процессорами Intel® Core™ 10-поколенияДва DIMM-разъема для Non-ECC модулей ОЗУ DDR4 без буферизации, двухканальный режим работыHD-аудиоподсистема (8 каналов, высококачественные аудиоконденсаторы)Разъем M.2 для NVMe PCIe Gen3 x4 SSD-накопителей (типоразмер 2280)Контроллер Intel® GbE LAN и утилита cFosSpeed Internet AcceleratorФирменная функция Smart Fan 5, датчики температуры и гибридные Fan-разъемы с функцией Fan StopЦентр управления фирменным ПО GIGABYTE APP Center, дружественный интерфейс, простота примененияЭлементная база Ultra Durable, устойчивые к воздействию окислов серы резисторы
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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