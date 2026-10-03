Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-R-SI (90MB1GL0-M0ECY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-R-SI - это прагматичный выбор для создания надежных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров или учебных станций, где ключевыми требованиями являются стабильность и доступность. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильное питание для повседневных задач, веб-серфинга и работы с документами.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Исполнение в компактном форм-факторе Micro-ATX позволяет собрать систему в большинстве стандартных и даже небольших корпусов, экономя пространство без ущерба для базовой функциональности. Такой формат делает ее универсальным решением для сборок, где не требуется большое количество слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы. Максимальный поддерживаемый объем составляет 64 ГБ с частотой до 3200 МГц, что полностью покрывает потребности офисных и домашних систем. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростного накопителя есть один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели рассчитана на стабильную работу с процессорами с умеренным энергопотреблением, обеспечивая им необходимую мощность без перегрева. Хотя она не предназначена для разгона или использования флагманских CPU, ее компонентов достаточно для надежной работы младших и средних моделей Core i3/i5. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что является современным стандартом для большинства блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен базовый, но достаточный набор портов для подключения периферии: имеются порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также классический разъем PS/2 для совместимости со старыми устройствами ввода. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и D-Sub (VGA). Сетевое подключение обеспечивает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук отвечает базовый аудиокодек. Модель с индексом "SI" (System Integrator) ориентирована на функциональность, поэтому здесь отсутствуют RGB-подсветка и Wi-Fi модуль.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что Asus PRIME H610M-R-SI - это решение начального уровня, не поддерживающее разгон процессора и памяти. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным разъемом для питания CPU. Эта плата - отличный фундамент для бюджетной сборки, где во главе угла стоит надежность, а не экстремальная производительность.