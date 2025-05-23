Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491037
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II
Материнские платы серии TUF Gaming – это высоконадежные устройства, созданные и протестированные для работы в особо сложных условиях. Благодаря отборной элементной базе они обеспечат максимальную стабильность компьютера во время длительных игровых сессий. Выбрав такую плату, вы также сможете воспользоваться преимуществами программы TUF Gaming Alliance, в рамках которой компания ASUS совместно со своими партнерами предлагает оригинальные решения, направленные на то, чтобы улучшить совместимость компонентов, облегчить сборку компьютера и предоставить больше возможностей по его персонализации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
нет
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Материнские платы серии TUF Gaming – это высоконадежные устройства, созданные и протестированные для работы в особо сложных условиях. Благодаря отборной элементной базе они обеспечат максимальную стабильность компьютера во время длительных игровых сессий. Выбрав такую плату, вы также сможете воспользоваться преимуществами программы TUF Gaming Alliance, в рамках которой компания ASUS совместно со своими партнерами предлагает оригинальные решения, направленные на то, чтобы улучшить совместимость компонентов, облегчить сборку компьютера и предоставить больше возможностей по его персонализации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.
Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.