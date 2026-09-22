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Материнская плата Biostar B760MXC Pro купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Biostar B760MXC Pro

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Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 1
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 2
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Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 6
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 7
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 8
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Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 10
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 11
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 12
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 13
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 14
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 15
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 16
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 17
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 18
Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 1
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 2
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 3
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 4
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 5
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 6
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 7
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 8
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 9
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 10
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 11
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 12
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 13
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 14
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 15
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 16
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 17
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 18
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 19
  • Материнская плата Biostar B760MXC Pro - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716691
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Характеристики

Бренд
Biostar
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Ethernet RJ-45): 2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Материнская плата Biostar B760MXC Pro

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar B760MXC Pro представляет собой сбалансированное решение для сборки современных и производительных систем на платформе Intel. Она оптимально подходит для создания игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными играми, а также для производительных домашних или офисных компьютеров. Плата станет надёжной основой для процессоров Intel Core i3, i5 и даже некоторых моделей i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал без необходимости в экстремальном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий в паре с сокетом LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 позволяет производить разгон оперативной памяти для достижения максимальной производительности, но не поддерживает разгон самого процессора, что делает его рациональным выбором для сборок с заблокированным множителем. Компактный форм-фактор Micro-ATX гарантирует совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных ATX-моделей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 128 ГБ. Это позволяет создавать систему с внушительным запасом производительности и возможностью разгона модулей памяти с помощью XMP-профилей для улучшения отклика в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты расширения или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Biostar B760MXC Pro спроектирована для обеспечения стабильной работы без экстремальных нагрузок и рассчитана на процессоры со стандартным уровнем энергопотребления. Она использует надёжные компоненты и получает дополнительное питание через один 8-pin коннектор, чего достаточно для стабильной подачи энергии на процессоры среднего класса. Такая конфигурация гарантирует надёжность в повседневных задачах и играх, но не предназначена для рекордов в разгоне старших моделей CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели материнской платы расположен базовый, но функциональный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей визуального тюнинга предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Важно отметить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Biostar перед сборкой.
 



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar B760MXC Pro




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Характеристики
Бренд
Biostar
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Ethernet RJ-45): 2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Описание
Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar B760MXC Pro представляет собой сбалансированное решение для сборки современных и производительных систем на платформе Intel. Она оптимально подходит для создания игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными играми, а также для производительных домашних или офисных компьютеров. Плата станет надёжной основой для процессоров Intel Core i3, i5 и даже некоторых моделей i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал без необходимости в экстремальном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий в паре с сокетом LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 позволяет производить разгон оперативной памяти для достижения максимальной производительности, но не поддерживает разгон самого процессора, что делает его рациональным выбором для сборок с заблокированным множителем. Компактный форм-фактор Micro-ATX гарантирует совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных ATX-моделей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 128 ГБ. Это позволяет создавать систему с внушительным запасом производительности и возможностью разгона модулей памяти с помощью XMP-профилей для улучшения отклика в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты расширения или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Biostar B760MXC Pro спроектирована для обеспечения стабильной работы без экстремальных нагрузок и рассчитана на процессоры со стандартным уровнем энергопотребления. Она использует надёжные компоненты и получает дополнительное питание через один 8-pin коннектор, чего достаточно для стабильной подачи энергии на процессоры среднего класса. Такая конфигурация гарантирует надёжность в повседневных задачах и играх, но не предназначена для рекордов в разгоне старших моделей CPU.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели материнской платы расположен базовый, но функциональный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей визуального тюнинга предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Важно отметить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Biostar перед сборкой.
 


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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