Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M D3HP, Socket AM5, 4xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP представляет собой практичную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительной игровой системы среднего уровня, способной справиться с любыми современными играми в разрешении Full HD и Quad HD, а также для мощной рабочей станции для программирования, обработки фото и несложного видеомонтажа. Эта плата станет оптимальным выбором в связке с процессорами AMD Ryzen 5, такими как 7600/7600X, или Ryzen 7, например, 7700/7700X, обеспечивая им стабильную работу и хороший потенциал для будущего апгрейда.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку разгона процессора и памяти (технологии PBO и EXPO), а также современные высокоскоростные интерфейсы. Установленный сокет AM5 предназначен для процессоров AMD Ryzen серии 7000 и новее, что гарантирует актуальность сборки на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в большинстве современных корпусов, от стандартных до уменьшенных башен, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживаются высокочастотные модули памяти с профилями AMD EXPO, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступны два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD, что позволяет создать отзывчивую систему с молниеносной загрузкой ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B650M D3HP спроектирована для обеспечения стабильной работы многоядерных процессоров Ryzen в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне. Она включает в себя качественные компоненты и управляется цифровым контроллером, гарантируя точную подачу напряжения на ядро CPU. Для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъем, которого достаточно для большинства процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7, обеспечивая надежность даже при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий несколько разъемов USB 3.2 для быстрой передачи данных, а также порт USB Type-C для подключения новейших устройств. За сетевые возможности отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное и быстрое подключение к интернету. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате присутствуют разъемы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD Ryzen серии 7000 или новее, так как плата несовместима с предыдущими поколениями CPU. Также необходимо приобрести оперативную память стандарта DDR5 - модули DDR4 не подойдут. Хотя система питания справится с большинством процессоров, для экстремального разгона флагманских моделей Ryzen 9 стоит рассмотреть платы с более мощным VRM. Для поддержки некоторых новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, что можно легко сделать благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного процессора и памяти.