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Материнская плата Asrock B550M PRO4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B550M PRO4

19 Отзывы
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Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 1
Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 2
Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 3
Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 4
Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B550M PRO4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404354
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х29
Вес, кг.
1.96

Описание товара Материнская плата Asrock B550M PRO4

Материнская плата ASRock B550M Pro4 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550M PRO4

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил месяц назад, пока никаких изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнская плата, с Ryzen 5 5600x завелся моментально,но биос не удобный,почти час настраивал,а он не хотел устанавливать винду на нужный ссд,но в целом платой более чем доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Один угол загнут, плату роняли... Сразу не заметил... На работоспособность не повлияло. Аккуратнее надо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично Биос обновить лучше
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка зашла на ура Очень порадовало наличие двух разъемов 3 пин для аргб подсветки ( в один воткнул кулер от проца, во второй корпусные вентили) в итоге вся подсветка синхронизировалась. Если правильно понимаю, в фурмарке зона vram держалась на 88 градусах Биос на русском языке. Можно гнать память, проц и т д. В общем за свои деньги хорошая материнка
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
роман

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, упаковка целая. Материнка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Мать пришла в целости, с виду новье, ни следов эксплуатации или ремонта. Коробка и упаковка как и у других вскрыта(не понятно для чего), но все на месте:задняя планка, два саташника, болтики под м.2, диск с дровами и книжка. В аиде мать не определяется, если чекать саму плату, но при общем описании конфигурации она прописана, через командную строку тоже определяется. В общем все завелось, работает. Посмотрим как дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в коробке не новой ну сама материнка я так понял новая никак следов эксплуатации в целом работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Приехало без доп. упаковки, но ничего не пропало, в общем комплект полный, но упаковку чуть помяло. Материнка рабочая, по запаху и внешнему виду вроде новая. У меня стоит r5 5600, 32gb Adata d50 и остальное по мелоче. Надеюсь приколов не будет и прослужит до будущего апгрейда, когда процессор будет слабоват.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алмаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все видит , все +- нормально , пока что
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Единственна нормальная материнка на b550 чипсете, так еще и недорого
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
александр н.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в коробке заводской распечаткой а так завелась с р5 5600 без каких то проблем!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло просто в заводской коробке, совсем дополнительно не упакованно. удивительно но все целое ничего не пропало. И плата работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Осилил две моих видеокарты Я доволен! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая материнка под ryzen 5 5600
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро. упаковано в заводскую упаковку, без пломб. Запустилась сразу без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо, полный апгрейд прошел успешно
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата отличная, все понты удобно расположены, главный слот pci для видеокарты выше чем на прошлой материнкской плате, всё устраивает, материнская плата приехала а последней версией стабильного Биоса, всё завелось без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнка , все работает



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock B550M Pro4 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил месяц назад, пока никаких изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнская плата, с Ryzen 5 5600x завелся моментально,но биос не удобный,почти час настраивал,а он не хотел устанавливать винду на нужный ссд,но в целом платой более чем доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Один угол загнут, плату роняли... Сразу не заметил... На работоспособность не повлияло. Аккуратнее надо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично Биос обновить лучше
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка зашла на ура Очень порадовало наличие двух разъемов 3 пин для аргб подсветки ( в один воткнул кулер от проца, во второй корпусные вентили) в итоге вся подсветка синхронизировалась. Если правильно понимаю, в фурмарке зона vram держалась на 88 градусах Биос на русском языке. Можно гнать память, проц и т д. В общем за свои деньги хорошая материнка
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
роман

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, упаковка целая. Материнка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Мать пришла в целости, с виду новье, ни следов эксплуатации или ремонта. Коробка и упаковка как и у других вскрыта(не понятно для чего), но все на месте:задняя планка, два саташника, болтики под м.2, диск с дровами и книжка. В аиде мать не определяется, если чекать саму плату, но при общем описании конфигурации она прописана, через командную строку тоже определяется. В общем все завелось, работает. Посмотрим как дальше будет.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в коробке не новой ну сама материнка я так понял новая никак следов эксплуатации в целом работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Приехало без доп. упаковки, но ничего не пропало, в общем комплект полный, но упаковку чуть помяло. Материнка рабочая, по запаху и внешнему виду вроде новая. У меня стоит r5 5600, 32gb Adata d50 и остальное по мелоче. Надеюсь приколов не будет и прослужит до будущего апгрейда, когда процессор будет слабоват.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алмаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все видит , все +- нормально , пока что
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Единственна нормальная материнка на b550 чипсете, так еще и недорого
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
александр н.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в коробке заводской распечаткой а так завелась с р5 5600 без каких то проблем!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло просто в заводской коробке, совсем дополнительно не упакованно. удивительно но все целое ничего не пропало. И плата работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Осилил две моих видеокарты Я доволен! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая материнка под ryzen 5 5600
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро. упаковано в заводскую упаковку, без пломб. Запустилась сразу без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо, полный апгрейд прошел успешно
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата отличная, все понты удобно расположены, главный слот pci для видеокарты выше чем на прошлой материнкской плате, всё устраивает, материнская плата приехала а последней версией стабильного Биоса, всё завелось без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнка , все работает


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