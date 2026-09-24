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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX

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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 10
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 11
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 12
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 13
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 14
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 15
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 16
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 17
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 18
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 19
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 20
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 21
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 22
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 23
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 20
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 22
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 23
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
10 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.7
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 3 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Размеры в упаковке, см
34х28х9
Вес, кг.
1.65

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки мощного ПК с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, от Ryzen 5 7600 до Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу как для игр, так и для создания контента, например, стриминга или видеомонтажа. Наличие беспроводного модуля Wi-Fi делает ее отличным выбором для пользователей, кто ценит удобство и не имеет возможности проложить Ethernet-кабель.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что открывает доступ к производительным процессорам Ryzen нового поколения и памяти DDR5. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобна в сборке, позволяя без проблем разместить крупную видеокарту и массивную систему охлаждения процессора в соответствующем корпусе Mid-Tower или Full-Tower. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая поддержку разгона памяти и процессора (через PBO) без избыточной функциональности и стоимости старших X670-решений.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и профили AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступно три слота M.2. Один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, обеспечивая максимальную пропускную способность для новейших NVMe SSD, в то время как два других поддерживают быстрый стандарт PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

За стабильное питание процессора отвечает надежная система VRM с цифровой схемой 12+2+1 фаз, которая эффективно распределяет нагрузку и обеспечивает стабильную работу даже при использовании производительных чипов в режиме Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание CPU через разъем 8-pin гарантирует достаточный запас мощности, а массивные радиаторы на всей силовой цепи предотвращают перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650 EAGLE AX расположен богатый набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2 и разъем Type-C для современных устройств. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5GbE LAN-контроллером Realtek и встроенным модулем Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает гибкость и высокую скорость подключения к сети. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для управления подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус, совместимый с форм-фактором ATX. Хотя плата поддерживает разгон, для запуска новейших процессоров (например, Ryzen 8000G-серии) может потребоваться обновление BIOS, которое, к счастью, легко выполнить благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного CPU и памяти.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.7
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 3 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки мощного ПК с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, от Ryzen 5 7600 до Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу как для игр, так и для создания контента, например, стриминга или видеомонтажа. Наличие беспроводного модуля Wi-Fi делает ее отличным выбором для пользователей, кто ценит удобство и не имеет возможности проложить Ethernet-кабель.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что открывает доступ к производительным процессорам Ryzen нового поколения и памяти DDR5. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобна в сборке, позволяя без проблем разместить крупную видеокарту и массивную систему охлаждения процессора в соответствующем корпусе Mid-Tower или Full-Tower. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая поддержку разгона памяти и процессора (через PBO) без избыточной функциональности и стоимости старших X670-решений.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и профили AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступно три слота M.2. Один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, обеспечивая максимальную пропускную способность для новейших NVMe SSD, в то время как два других поддерживают быстрый стандарт PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

За стабильное питание процессора отвечает надежная система VRM с цифровой схемой 12+2+1 фаз, которая эффективно распределяет нагрузку и обеспечивает стабильную работу даже при использовании производительных чипов в режиме Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание CPU через разъем 8-pin гарантирует достаточный запас мощности, а массивные радиаторы на всей силовой цепи предотвращают перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650 EAGLE AX расположен богатый набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2 и разъем Type-C для современных устройств. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5GbE LAN-контроллером Realtek и встроенным модулем Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает гибкость и высокую скорость подключения к сети. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для управления подсветкой.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус, совместимый с форм-фактором ATX. Хотя плата поддерживает разгон, для запуска новейших процессоров (например, Ryzen 8000G-серии) может потребоваться обновление BIOS, которое, к счастью, легко выполнить благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного CPU и памяти.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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