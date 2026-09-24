Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки мощного ПК с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, от Ryzen 5 7600 до Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу как для игр, так и для создания контента, например, стриминга или видеомонтажа. Наличие беспроводного модуля Wi-Fi делает ее отличным выбором для пользователей, кто ценит удобство и не имеет возможности проложить Ethernet-кабель.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что открывает доступ к производительным процессорам Ryzen нового поколения и памяти DDR5. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобна в сборке, позволяя без проблем разместить крупную видеокарту и массивную систему охлаждения процессора в соответствующем корпусе Mid-Tower или Full-Tower. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая поддержку разгона памяти и процессора (через PBO) без избыточной функциональности и стоимости старших X670-решений.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и профили AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступно три слота M.2. Один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, обеспечивая максимальную пропускную способность для новейших NVMe SSD, в то время как два других поддерживают быстрый стандарт PCIe 4.0.
Питание и компоненты VRM
За стабильное питание процессора отвечает надежная система VRM с цифровой схемой 12+2+1 фаз, которая эффективно распределяет нагрузку и обеспечивает стабильную работу даже при использовании производительных чипов в режиме Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание CPU через разъем 8-pin гарантирует достаточный запас мощности, а массивные радиаторы на всей силовой цепи предотвращают перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B650 EAGLE AX расположен богатый набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2 и разъем Type-C для современных устройств. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5GbE LAN-контроллером Realtek и встроенным модулем Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает гибкость и высокую скорость подключения к сети. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для управления подсветкой.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус, совместимый с форм-фактором ATX. Хотя плата поддерживает разгон, для запуска новейших процессоров (например, Ryzen 8000G-серии) может потребоваться обновление BIOS, которое, к счастью, легко выполнить благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного CPU и памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE AX представляет собой сбалансированное решение для современных игровых и рабочих систем на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки мощного ПК с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, от Ryzen 5 7600 до Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу как для игр, так и для создания контента, например, стриминга или видеомонтажа. Наличие беспроводного модуля Wi-Fi делает ее отличным выбором для пользователей, кто ценит удобство и не имеет возможности проложить Ethernet-кабель.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что открывает доступ к производительным процессорам Ryzen нового поколения и памяти DDR5. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобна в сборке, позволяя без проблем разместить крупную видеокарту и массивную систему охлаждения процессора в соответствующем корпусе Mid-Tower или Full-Tower. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая поддержку разгона памяти и процессора (через PBO) без избыточной функциональности и стоимости старших X670-решений.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и профили AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступно три слота M.2. Один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, обеспечивая максимальную пропускную способность для новейших NVMe SSD, в то время как два других поддерживают быстрый стандарт PCIe 4.0.
Питание и компоненты VRM
За стабильное питание процессора отвечает надежная система VRM с цифровой схемой 12+2+1 фаз, которая эффективно распределяет нагрузку и обеспечивает стабильную работу даже при использовании производительных чипов в режиме Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание CPU через разъем 8-pin гарантирует достаточный запас мощности, а массивные радиаторы на всей силовой цепи предотвращают перегрев и троттлинг компонентов под длительной нагрузкой. Такая подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B650 EAGLE AX расположен богатый набор портов, включая несколько высокоскоростных USB 3.2 и разъем Type-C для современных устройств. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5GbE LAN-контроллером Realtek и встроенным модулем Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает гибкость и высокую скорость подключения к сети. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для управления подсветкой.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус, совместимый с форм-фактором ATX. Хотя плата поддерживает разгон, для запуска новейших процессоров (например, Ryzen 8000G-серии) может потребоваться обновление BIOS, которое, к счастью, легко выполнить благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного CPU и памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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