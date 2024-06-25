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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700

5 Отзывы
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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 1
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 2
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 3
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 4
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 5
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 6
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 7
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 8
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 9
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 6
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 7
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 8
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 9
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619513
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5GLAN, 7 USB 3.2, 2 USB Type-C, HDMI, DP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х3
Вес, кг.
1.9

Описание товара Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI является превосходной основой для сбалансированной игровой или рабочей системы современного уровня. Она идеально подходит для геймеров, желающих построить мощный ПК без переплаты за функции экстремального разгона процессора, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и полную реализацию их потенциала в режиме Turbo Boost.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Этот чипсет предоставляет доступ к высокоскоростной памяти DDR5 и интерфейсу PCIe 5.0, но не поддерживает разгон CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Полноразмерный форм-фактор ATX обеспечивает не только удобство при сборке, но и достаточное пространство для установки массивных видеокарт, систем охлаждения и подключения всех необходимых компонентов без компромиссов.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей XMP 3.0 обеспечивает возможность работы модулей на скоростях свыше 7200 МГц, что значительно повышает производительность в играх и рабочих приложениях. Для расширения функциональности предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe для других устройств. Для скоростных накопителей имеются два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, прикрытые фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1+1 Duet Rail Power System с использованием качественных компонентов и массивных радиаторов для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Intel Core i7 при длительных максимальных нагрузках, исключая троттлинг и потерю производительности. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности подсистемы питания и готовности к работе с требовательными процессорами.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI B760 GAMING PLUS WIFI расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), что обеспечивает высокую скорость передачи данных. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5G LAN контроллер для проводного соединения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественный 7.1-канальный звук, а фирменная утилита Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой подключенных компонентов для создания уникального вида системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с наличием разъёмов 8-pin + 4-pin для процессора, чтобы обеспечить стабильность под нагрузкой. Обратите внимание, что для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что можно сделать с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального разгона CPU, но предоставляет все необходимые инструменты для тонкой настройки и разгона оперативной памяти.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Лера

Достоинства:
BIOS имеет все нужные настройки для тонкой настройки системы.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для рабочей станции - все необходимые разъемы на месте. Поддержка SATA и M.2 позволяет настроить оптимальную систему хранения.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2017
Гоша

Достоинства:
BIOS интуитивно понятный, настройка прошла быстро.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для офисной станции - производительность отличная, все порты работают без нареканий. Особенно порадовала возможность установки двух видеокарт для интенсивной работы с графикой.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2013
Макс

Достоинства:
Отличная плата для игрового ПК!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал на ней компьютер для игр - все работает как часы. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современной видеокарты. Wi-Fi 6E работает стабильно, никаких проблем с подключением. RGB-подсветка настраивается через MSI Center, выглядит стильно!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Oleg

Достоинства:
Топ для домашнего ПК

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взял для сборки семейного компьютера - все работает без сбоев. Поддержка USB 3.2 Gen 2 позволяет подключать современные устройства.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Радик

Достоинства:
Мощная плата

Недостатки:
Не нашел их

Комментарий:
Собрал на ней систему с разгоном - потенциал для оверклокинга отличный! Питание процессора качественное, стабильные частоты при разгоне. Слоты DDR4 работают на заявленной частоте без проблем.



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5GLAN, 7 USB 3.2, 2 USB Type-C, HDMI, DP
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI является превосходной основой для сбалансированной игровой или рабочей системы современного уровня. Она идеально подходит для геймеров, желающих построить мощный ПК без переплаты за функции экстремального разгона процессора, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и полную реализацию их потенциала в режиме Turbo Boost.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Этот чипсет предоставляет доступ к высокоскоростной памяти DDR5 и интерфейсу PCIe 5.0, но не поддерживает разгон CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Полноразмерный форм-фактор ATX обеспечивает не только удобство при сборке, но и достаточное пространство для установки массивных видеокарт, систем охлаждения и подключения всех необходимых компонентов без компромиссов.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей XMP 3.0 обеспечивает возможность работы модулей на скоростях свыше 7200 МГц, что значительно повышает производительность в играх и рабочих приложениях. Для расширения функциональности предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe для других устройств. Для скоростных накопителей имеются два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, прикрытые фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1+1 Duet Rail Power System с использованием качественных компонентов и массивных радиаторов для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Intel Core i7 при длительных максимальных нагрузках, исключая троттлинг и потерю производительности. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности подсистемы питания и готовности к работе с требовательными процессорами.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI B760 GAMING PLUS WIFI расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), что обеспечивает высокую скорость передачи данных. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5G LAN контроллер для проводного соединения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественный 7.1-канальный звук, а фирменная утилита Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой подключенных компонентов для создания уникального вида системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с наличием разъёмов 8-pin + 4-pin для процессора, чтобы обеспечить стабильность под нагрузкой. Обратите внимание, что для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что можно сделать с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального разгона CPU, но предоставляет все необходимые инструменты для тонкой настройки и разгона оперативной памяти.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Лера

Достоинства:
BIOS имеет все нужные настройки для тонкой настройки системы.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для рабочей станции - все необходимые разъемы на месте. Поддержка SATA и M.2 позволяет настроить оптимальную систему хранения.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2017
Гоша

Достоинства:
BIOS интуитивно понятный, настройка прошла быстро.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для офисной станции - производительность отличная, все порты работают без нареканий. Особенно порадовала возможность установки двух видеокарт для интенсивной работы с графикой.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2013
Макс

Достоинства:
Отличная плата для игрового ПК!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал на ней компьютер для игр - все работает как часы. Поддержка PCIe 5.0 позволяет раскрыть потенциал современной видеокарты. Wi-Fi 6E работает стабильно, никаких проблем с подключением. RGB-подсветка настраивается через MSI Center, выглядит стильно!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2011
Oleg

Достоинства:
Топ для домашнего ПК

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взял для сборки семейного компьютера - все работает без сбоев. Поддержка USB 3.2 Gen 2 позволяет подключать современные устройства.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Радик

Достоинства:
Мощная плата

Недостатки:
Не нашел их

Комментарий:
Собрал на ней систему с разгоном - потенциал для оверклокинга отличный! Питание процессора качественное, стабильные частоты при разгоне. Слоты DDR4 работают на заявленной частоте без проблем.


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