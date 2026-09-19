Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458205
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х55х29
Вес, г.
760
Описание товара Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4
Поддерживает десктопные процессоры Разъём AMD AM4 Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 (кроме AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G). Система питания 8. Поддержка DDR4 4733+ (OC). 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1. Поддержка AMD CrossFireX. Устройство графического вывода данных: HDMI, DisplayPort. 7.1-канальный HD-кодек (Realtek ALC887/897 Audio Codec). 4 x SATA3, 1 x Hyper M.2(PCIe Gen4 x4), 1 x M.2(PCIe Gen3 x2 & SATA3). 8 x USB 3.2 Gen1 (4 передних, 4 задних). 6 x USB 2.0 (4 передних, 2 задних).
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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