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Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4

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Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 1
Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 2
Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 3
Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 4
Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458205
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
65х55х29
Вес, г.
760

Описание товара Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4

Поддерживает десктопные процессоры Разъём AMD AM4 Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 (кроме AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G). Система питания 8. Поддержка DDR4 4733+ (OC). 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1. Поддержка AMD CrossFireX. Устройство графического вывода данных: HDMI, DisplayPort. 7.1-канальный HD-кодек (Realtek ALC887/897 Audio Codec). 4 x SATA3, 1 x Hyper M.2(PCIe Gen4 x4), 1 x M.2(PCIe Gen3 x2 & SATA3). 8 x USB 3.2 Gen1 (4 передних, 4 задних). 6 x USB 2.0 (4 передних, 2 задних).

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550M PHANTOM GAMING 4 Socket AM4




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Описание
Поддерживает десктопные процессоры Разъём AMD AM4 Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 (кроме AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G). Система питания 8. Поддержка DDR4 4733+ (OC). 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1. Поддержка AMD CrossFireX. Устройство графического вывода данных: HDMI, DisplayPort. 7.1-канальный HD-кодек (Realtek ALC887/897 Audio Codec). 4 x SATA3, 1 x Hyper M.2(PCIe Gen4 x4), 1 x M.2(PCIe Gen3 x2 & SATA3). 8 x USB 3.2 Gen1 (4 передних, 4 задних). 6 x USB 2.0 (4 передних, 2 задних).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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