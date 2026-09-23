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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643768
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
22.2
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, DisplayPort, VGA, HDMI, 3 аудиоразъема, PS/2 для клавиатуры/мыши
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, г.
750

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM является отличным выбором для создания компактных и экономичных систем в форм-факторе Mini-ITX. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, домашнего медиацентра (HTPC) или базовой игровой станции, где приоритетом являются малые габариты и надежность, а не экстремальная производительность. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" (например, i3-12100F или i5-13400) для сокета LGA1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх. Модель с индексом CSM (Corporate Stable Model) также ориентирована на корпоративный сектор благодаря повышенной стабильности и инструментам для удаленного управления.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет H610 предоставляет базовый, но достаточный функционал без поддержки разгона процессора, что делает его прагматичным решением для систем, не требующих оверклокинга. Главная особенность модели - форм-фактор Mini-ITX (17x17 см), который требует соответствующего компактного корпуса и накладывает ограничения на количество слотов расширения, но позволяет собрать очень маленький и тихий компьютер.

Память и расширение

Несмотря на начальный уровень чипсета, плата предлагает поддержку современной оперативной памяти DDR5, что является значительным преимуществом для производительности системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах до 5600 МГц для повышения пропускной способности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя имеется один разъем M.2, поддерживающий NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4, чего вполне достаточно для быстрой загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610I-PLUS-CSM спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами со штатным TDP. Хотя она не рассчитана на экстремальные нагрузки и разгон флагманских CPU, её возможностей с запасом хватает для эффективного питания популярных моделей Core i3 и i5. Наличие радиатора на силовых элементах VRM обеспечивает их адекватное охлаждение даже в условиях ограниченного пространства Mini-ITX корпуса, предотвращая перегрев и троттлинг. Для питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает необходимый набор портов для большинства сценариев использования. Вы найдете здесь видеовыходы HDMI и DisplayPort для подключения мониторов при использовании встроенной в процессор графики, порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, а также гигабитный сетевой порт Ethernet на базе контроллера Realtek. Звуковая подсистема реализована на базе стандартного аудиокодека Realtek. Важно отметить, что встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, поэтому для беспроводной связи потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или карту расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Mini-ITX, а блок питания оснащен 8-контактным разъемом для питания CPU. Эта модель не предназначена для разгона процессора и не подходит для установки высокопроизводительных чипов Intel Core i7 или i9 серии "K", так как система питания не рассчитана на подобные нагрузки. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверьте информацию о поддержке на официальном сайте производителя, так как для обновления может понадобиться совместимый процессор предыдущего поколения.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
22.2
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0, DisplayPort, VGA, HDMI, 3 аудиоразъема, PS/2 для клавиатуры/мыши
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM является отличным выбором для создания компактных и экономичных систем в форм-факторе Mini-ITX. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, домашнего медиацентра (HTPC) или базовой игровой станции, где приоритетом являются малые габариты и надежность, а не экстремальная производительность. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" (например, i3-12100F или i5-13400) для сокета LGA1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх. Модель с индексом CSM (Corporate Stable Model) также ориентирована на корпоративный сектор благодаря повышенной стабильности и инструментам для удаленного управления.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет H610 предоставляет базовый, но достаточный функционал без поддержки разгона процессора, что делает его прагматичным решением для систем, не требующих оверклокинга. Главная особенность модели - форм-фактор Mini-ITX (17x17 см), который требует соответствующего компактного корпуса и накладывает ограничения на количество слотов расширения, но позволяет собрать очень маленький и тихий компьютер.

Память и расширение

Несмотря на начальный уровень чипсета, плата предлагает поддержку современной оперативной памяти DDR5, что является значительным преимуществом для производительности системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах до 5600 МГц для повышения пропускной способности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя имеется один разъем M.2, поддерживающий NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4, чего вполне достаточно для быстрой загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610I-PLUS-CSM спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами со штатным TDP. Хотя она не рассчитана на экстремальные нагрузки и разгон флагманских CPU, её возможностей с запасом хватает для эффективного питания популярных моделей Core i3 и i5. Наличие радиатора на силовых элементах VRM обеспечивает их адекватное охлаждение даже в условиях ограниченного пространства Mini-ITX корпуса, предотвращая перегрев и троттлинг. Для питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает необходимый набор портов для большинства сценариев использования. Вы найдете здесь видеовыходы HDMI и DisplayPort для подключения мониторов при использовании встроенной в процессор графики, порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, а также гигабитный сетевой порт Ethernet на базе контроллера Realtek. Звуковая подсистема реализована на базе стандартного аудиокодека Realtek. Важно отметить, что встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, поэтому для беспроводной связи потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или карту расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Mini-ITX, а блок питания оснащен 8-контактным разъемом для питания CPU. Эта модель не предназначена для разгона процессора и не подходит для установки высокопроизводительных чипов Intel Core i7 или i9 серии "K", так как система питания не рассчитана на подобные нагрузки. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверьте информацию о поддержке на официальном сайте производителя, так как для обновления может понадобиться совместимый процессор предыдущего поколения.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
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