Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC)

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...