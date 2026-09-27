Описание товара Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания современных и производительных систем. Она идеально подходит для сборки игрового компьютера среднего ценового сегмента, способного справиться с большинством игр в разрешении 1080p и 1440p в связке с процессорами Intel Core i5 или Core i7 без индекса "K". Также эта плата станет надежной основой для домашней рабочей станции, предназначенной для фотообработки, программирования или несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильную работу и широкие возможности подключения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B660, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет B660 является золотой серединой, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (XMP-профили) и высокоскоростной шины PCIe 4.0, но без возможности разгона самого процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX-моделях, делая её отличным выбором для сборок, где важен баланс между размером и функциональностью.

Память и расширение

Модель Asus PRIME B660M-A WIFI D4 ориентирована на использование доступной и проверенной временем оперативной памяти стандарта DDR4. Четыре слота DIMM позволяют установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, а благодаря чипсету B660 поддерживаются высокие частоты вплоть до 5333 МГц в режиме разгона. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также двумя слотами PCIe 3.0 для карт расширения. Для высокоскоростных накопителей предусмотрено два разъёма M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы с многоядерными процессорами Intel Core. Она включает в себя качественные силовые каскады и дроссели, обеспечивая чистое и стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в играх и рабочих приложениях. Дополнительное питание на процессор подаётся через один 8-контактный разъём, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей CPU без экстремального разгона. Хотя VRM не рассчитан на рекорды оверклокинга, его эффективности более чем хватит для долговечной и надёжной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности

Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает быстрое беспроводное соединение. На задней панели расположен солидный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 2, HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной графики. За сетевое проводное подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Intel, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек Realtek. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъёмы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX. Эта модель использует оперативную память DDR4, поэтому она несовместима с модулями нового стандарта DDR5. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. Поскольку у данной платы отсутствует функция обновления BIOS без процессора (BIOS FlashBack), для этой процедуры может понадобиться совместимый процессор 12-го поколения, либо вы можете воспользоваться услугой обновления BIOS в сервисном центре. Эта плата - отличный выбор для стабильной сборки, но не для энтузиастов экстремального разгона CPU.