Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания современных и производительных систем. Она идеально подходит для сборки игрового компьютера среднего ценового сегмента, способного справиться с большинством игр в разрешении 1080p и 1440p в связке с процессорами Intel Core i5 или Core i7 без индекса "K". Также эта плата станет надежной основой для домашней рабочей станции, предназначенной для фотообработки, программирования или несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильную работу и широкие возможности подключения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B660, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет B660 является золотой серединой, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (XMP-профили) и высокоскоростной шины PCIe 4.0, но без возможности разгона самого процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX-моделях, делая её отличным выбором для сборок, где важен баланс между размером и функциональностью.

Память и расширение

Модель Asus PRIME B660M-A WIFI D4 ориентирована на использование доступной и проверенной временем оперативной памяти стандарта DDR4. Четыре слота DIMM позволяют установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, а благодаря чипсету B660 поддерживаются высокие частоты вплоть до 5333 МГц в режиме разгона. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также двумя слотами PCIe 3.0 для карт расширения. Для высокоскоростных накопителей предусмотрено два разъёма M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы с многоядерными процессорами Intel Core. Она включает в себя качественные силовые каскады и дроссели, обеспечивая чистое и стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в играх и рабочих приложениях. Дополнительное питание на процессор подаётся через один 8-контактный разъём, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей CPU без экстремального разгона. Хотя VRM не рассчитан на рекорды оверклокинга, его эффективности более чем хватит для долговечной и надёжной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности

Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает быстрое беспроводное соединение. На задней панели расположен солидный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 2, HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной графики. За сетевое проводное подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Intel, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек Realtek. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъёмы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX. Эта модель использует оперативную память DDR4, поэтому она несовместима с модулями нового стандарта DDR5. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. Поскольку у данной платы отсутствует функция обновления BIOS без процессора (BIOS FlashBack), для этой процедуры может понадобиться совместимый процессор 12-го поколения, либо вы можете воспользоваться услугой обновления BIOS в сервисном центре. Эта плата - отличный выбор для стабильной сборки, но не для энтузиастов экстремального разгона CPU.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания современных и производительных систем. Она идеально подходит для сборки игрового компьютера среднего ценового сегмента, способного справиться с большинством игр в разрешении 1080p и 1440p в связке с процессорами Intel Core i5 или Core i7 без индекса "K". Также эта плата станет надежной основой для домашней рабочей станции, предназначенной для фотообработки, программирования или несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильную работу и широкие возможности подключения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B660, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет B660 является золотой серединой, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (XMP-профили) и высокоскоростной шины PCIe 4.0, но без возможности разгона самого процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX-моделях, делая её отличным выбором для сборок, где важен баланс между размером и функциональностью.

Память и расширение

Модель Asus PRIME B660M-A WIFI D4 ориентирована на использование доступной и проверенной временем оперативной памяти стандарта DDR4. Четыре слота DIMM позволяют установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, а благодаря чипсету B660 поддерживаются высокие частоты вплоть до 5333 МГц в режиме разгона. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также двумя слотами PCIe 3.0 для карт расширения. Для высокоскоростных накопителей предусмотрено два разъёма M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы с многоядерными процессорами Intel Core. Она включает в себя качественные силовые каскады и дроссели, обеспечивая чистое и стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в играх и рабочих приложениях. Дополнительное питание на процессор подаётся через один 8-контактный разъём, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей CPU без экстремального разгона. Хотя VRM не рассчитан на рекорды оверклокинга, его эффективности более чем хватит для долговечной и надёжной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности

Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает быстрое беспроводное соединение. На задней панели расположен солидный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 2, HDMI и DisplayPort для вывода изображения со встроенной графики. За сетевое проводное подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Intel, а качественный звук обеспечивает 8-канальный аудиокодек Realtek. Для любителей кастомизации на плате присутствуют разъёмы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX. Эта модель использует оперативную память DDR4, поэтому она несовместима с модулями нового стандарта DDR5. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. Поскольку у данной платы отсутствует функция обновления BIOS без процессора (BIOS FlashBack), для этой процедуры может понадобиться совместимый процессор 12-го поколения, либо вы можете воспользоваться услугой обновления BIOS в сервисном центре. Эта плата - отличный выбор для стабильной сборки, но не для энтузиастов экстремального разгона CPU.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...