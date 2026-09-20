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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI CEB
Чипсет
AMD TRX50
Socket
sTR5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653783
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Описание товара Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0)
Ищете надёжную и производительную материнскую плату для вашего сервера или рабочей станции? Представляем вам ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI — идеальное решение для профессионалов, которым требуется максимальная мощность и стабильность.
ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI обеспечивает высокую производительность и гибкость в настройке, что делает её идеальным выбором для профессиональных задач, таких как рендеринг, обработка видео, научные расчёты и другие ресурсоёмкие процессы. Благодаря поддержке современных технологий и функций, эта материнская плата позволяет легко интегрировать её в любую систему и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.
Ищете надёжную и производительную материнскую плату для вашего сервера или рабочей станции? Представляем вам ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI — идеальное решение для профессионалов, которым требуется максимальная мощность и стабильность.
ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI обеспечивает высокую производительность и гибкость в настройке, что делает её идеальным выбором для профессиональных задач, таких как рендеринг, обработка видео, научные расчёты и другие ресурсоёмкие процессы. Благодаря поддержке современных технологий и функций, эта материнская плата позволяет легко интегрировать её в любую систему и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.
Материнская плата Asus PRO WS TRX50-SAGE WIFI (90MB1FZ0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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