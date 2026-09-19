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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4

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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362710
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4

Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H – пример сочетания компактности и функциональности. Управляемое чипсетом AMD B550 устройство станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей видеоигр. Плата подходит для сборки производительной рабочей станции. Полезным фактором в этой связи наверняка станет наличие двух разъемов M.2. Максимальный объем памяти велик: величина данного показателя равна 128 ГБ. Выбор плат расширения ограничивается количеством слотов PCI-E – их 3 (из них – 2 PCI-E x16). Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H оборудована гигабитным сетевым адаптером и встроенной звуковой платой 7.1. Владельцам процессоров с интегрированным видеоядром могут быть полезны порты DVI-D и HDMI. Форма платы – квадрат, стороны которого равны 24.4 см.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H – пример сочетания компактности и функциональности. Управляемое чипсетом AMD B550 устройство станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей видеоигр. Плата подходит для сборки производительной рабочей станции. Полезным фактором в этой связи наверняка станет наличие двух разъемов M.2. Максимальный объем памяти велик: величина данного показателя равна 128 ГБ. Выбор плат расширения ограничивается количеством слотов PCI-E – их 3 (из них – 2 PCI-E x16). Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H оборудована гигабитным сетевым адаптером и встроенной звуковой платой 7.1. Владельцам процессоров с интегрированным видеоядром могут быть полезны порты DVI-D и HDMI. Форма платы – квадрат, стороны которого равны 24.4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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