Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H Socket AM4
Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H – пример сочетания компактности и функциональности. Управляемое чипсетом AMD B550 устройство станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей видеоигр. Плата подходит для сборки производительной рабочей станции. Полезным фактором в этой связи наверняка станет наличие двух разъемов M.2. Максимальный объем памяти велик: величина данного показателя равна 128 ГБ. Выбор плат расширения ограничивается количеством слотов PCI-E – их 3 (из них – 2 PCI-E x16). Материнская плата GIGABYTE B550M DS3H оборудована гигабитным сетевым адаптером и встроенной звуковой платой 7.1. Владельцам процессоров с интегрированным видеоядром могут быть полезны порты DVI-D и HDMI. Форма платы – квадрат, стороны которого равны 24.4 см.
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