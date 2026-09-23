Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5
Компактная материнская плата Gigabyte формата mini-ITX сочетает в себе впечатляющую производительность и современные возможности для построения мощной игровой или рабочей системы. Благодаря четырём слотам для памяти DDR5 с поддержкой частоты до 8000 МГц вы сможете добиться высочайшей скорости работы и большого объёма оперативной памяти — до 192 ГБ. Чипсет AMD A620 и современный разъём AM5 обеспечивают совместимость с актуальными процессорами, а версия PCI Express 4.0 открывает путь к установке быстрых видеокарт и других устройств. Для истинных ценителей качественного звука реализована многоканальная схема 7.1. Плата рассчитана для одного мощного видеоускорителя — она отлично подойдёт для сборок с акцентом на компактность и производительность без лишних расходов на поддержку SLI или CrossFire.
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