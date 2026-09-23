Top.Mail.Ru
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733119
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, HDMI, DisplayPort, 3 разъема аудиоподсистемы
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5

Компактная материнская плата Gigabyte формата mini-ITX сочетает в себе впечатляющую производительность и современные возможности для построения мощной игровой или рабочей системы. Благодаря четырём слотам для памяти DDR5 с поддержкой частоты до 8000 МГц вы сможете добиться высочайшей скорости работы и большого объёма оперативной памяти — до 192 ГБ. Чипсет AMD A620 и современный разъём AM5 обеспечивают совместимость с актуальными процессорами, а версия PCI Express 4.0 открывает путь к установке быстрых видеокарт и других устройств. Для истинных ценителей качественного звука реализована многоканальная схема 7.1. Плата рассчитана для одного мощного видеоускорителя — она отлично подойдёт для сборок с акцентом на компактность и производительность без лишних расходов на поддержку SLI или CrossFire.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, HDMI, DisplayPort, 3 разъема аудиоподсистемы
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte формата mini-ITX сочетает в себе впечатляющую производительность и современные возможности для построения мощной игровой или рабочей системы. Благодаря четырём слотам для памяти DDR5 с поддержкой частоты до 8000 МГц вы сможете добиться высочайшей скорости работы и большого объёма оперативной памяти — до 192 ГБ. Чипсет AMD A620 и современный разъём AM5 обеспечивают совместимость с актуальными процессорами, а версия PCI Express 4.0 открывает путь к установке быстрых видеокарт и других устройств. Для истинных ценителей качественного звука реализована многоканальная схема 7.1. Плата рассчитана для одного мощного видеоускорителя — она отлично подойдёт для сборок с акцентом на компактность и производительность без лишних расходов на поддержку SLI или CrossFire.


Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...