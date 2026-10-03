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Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI)

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Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 1
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 2
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 3
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 4
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 5
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 6
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 7
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 8
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 9
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 10
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD X670
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 1
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 2
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 3
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 4
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 5
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 6
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 7
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 8
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 9
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 10
  • Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626892
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
USB 2.0 x3, USB 3.2 Gen2 Type A x5, USB4 Type-C x2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD X670
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI - это бескомпромиссное решение для энтузиастов, стремящихся собрать максимально производительную и компактную систему в формате Mini-ITX. Она идеально подходит для создания ультимативной игровой станции, способной справиться с самыми требовательными ААА-проектами на ультра-настройках, а также для мощной рабочей машины для видеомонтажа или 3D-моделирования, где важен каждый сантиметр пространства. Эта плата станет превосходной основой для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее, позволяя раскрыть весь их потенциал без оглядки на миниатюрные размеры.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X670E, который в сочетании с процессорным разъёмом Socket AM5 обеспечивает поддержку самых передовых технологий. Индекс "E" (Extreme) означает обязательное наличие интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя M.2, что делает эту модель выбором с отличным заделом на будущее. Форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) накладывает строгие требования к выбору корпуса, но взамен предлагает возможность построить невероятно мощный и при этом портативный ПК, не уступающий по производительности полноразмерным десктопам.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, критически важной для современных игр и рабочих приложений. Несмотря на компактный размер, возможности расширения впечатляют: единственный слот для видеокарты работает по стандарту PCIe 5.0 x16, а для хранения данных предусмотрено несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe SSD, один из которых также поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Для обеспечения стабильной работы даже флагманских процессоров Ryzen 9 в режиме разгона, инженеры ASUS оснастили плату мощной многофазной системой питания (VRM) с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами. Питание на процессор подается через надежный 8-контактный разъем, гарантируя достаточный запас мощности для любых сценариев нагрузки. Такая продуманная подсистема питания является залогом стабильности системы, предотвращает троттлинг CPU и обеспечивает предсказуемую производительность как в играх, так и при выполнении ресурсоемких задач.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов этой модели поражает своей насыщенностью, во многом благодаря инновационному внешнему модулю ROG STRIX HIVE, который выносит часть разъемов на рабочий стол. Плата оборудована высокоскоростным сетевым контроллером 2.5GbE Ethernet и беспроводным модулем Wi-Fi 6E для минимальных задержек в онлайн-играх. Набор USB-портов включает современные высокоскоростные разъемы, в том числе Type-C, а за качественный звук отвечает фирменный кодек ROG SupremeFX. Модуль HIVE также содержит аудио разъемы, кнопку BIOS FlashBack и удобный регулятор громкости, освобождая ценное пространство на задней панели платы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI необходимо тщательно спланировать сборку. Ключевое требование - совместимый корпус формата Mini-ITX и продуманная система охлаждения, так как свободного места будет немного. Обратите особое внимание на высоту процессорного кулера и габариты видеокарты. Для питания системы с мощными компонентами потребуется качественный блок питания достаточной мощности. Новичкам в сборке стоит помнить, что прокладка кабелей в SFF-системах требует терпения и аккуратности, но результат в виде компактного и мощного ПК превзойдет все ожидания.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
USB 2.0 x3, USB 3.2 Gen2 Type A x5, USB4 Type-C x2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD X670
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI - это бескомпромиссное решение для энтузиастов, стремящихся собрать максимально производительную и компактную систему в формате Mini-ITX. Она идеально подходит для создания ультимативной игровой станции, способной справиться с самыми требовательными ААА-проектами на ультра-настройках, а также для мощной рабочей машины для видеомонтажа или 3D-моделирования, где важен каждый сантиметр пространства. Эта плата станет превосходной основой для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее, позволяя раскрыть весь их потенциал без оглядки на миниатюрные размеры.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X670E, который в сочетании с процессорным разъёмом Socket AM5 обеспечивает поддержку самых передовых технологий. Индекс "E" (Extreme) означает обязательное наличие интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя M.2, что делает эту модель выбором с отличным заделом на будущее. Форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) накладывает строгие требования к выбору корпуса, но взамен предлагает возможность построить невероятно мощный и при этом портативный ПК, не уступающий по производительности полноразмерным десктопам.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, критически важной для современных игр и рабочих приложений. Несмотря на компактный размер, возможности расширения впечатляют: единственный слот для видеокарты работает по стандарту PCIe 5.0 x16, а для хранения данных предусмотрено несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe SSD, один из которых также поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Для обеспечения стабильной работы даже флагманских процессоров Ryzen 9 в режиме разгона, инженеры ASUS оснастили плату мощной многофазной системой питания (VRM) с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами. Питание на процессор подается через надежный 8-контактный разъем, гарантируя достаточный запас мощности для любых сценариев нагрузки. Такая продуманная подсистема питания является залогом стабильности системы, предотвращает троттлинг CPU и обеспечивает предсказуемую производительность как в играх, так и при выполнении ресурсоемких задач.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов этой модели поражает своей насыщенностью, во многом благодаря инновационному внешнему модулю ROG STRIX HIVE, который выносит часть разъемов на рабочий стол. Плата оборудована высокоскоростным сетевым контроллером 2.5GbE Ethernet и беспроводным модулем Wi-Fi 6E для минимальных задержек в онлайн-играх. Набор USB-портов включает современные высокоскоростные разъемы, в том числе Type-C, а за качественный звук отвечает фирменный кодек ROG SupremeFX. Модуль HIVE также содержит аудио разъемы, кнопку BIOS FlashBack и удобный регулятор громкости, освобождая ценное пространство на задней панели платы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI необходимо тщательно спланировать сборку. Ключевое требование - совместимый корпус формата Mini-ITX и продуманная система охлаждения, так как свободного места будет немного. Обратите особое внимание на высоту процессорного кулера и габариты видеокарты. Для питания системы с мощными компонентами потребуется качественный блок питания достаточной мощности. Новичкам в сборке стоит помнить, что прокладка кабелей в SFF-системах требует терпения и аккуратности, но результат в виде компактного и мощного ПК превзойдет все ожидания.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
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Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI Socket AM5 mIATX (ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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