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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5

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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 6
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 7
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 8
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 9
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 10
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5
15 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера в компактном форм-факторе. Она идеально подходит для геймеров, желающих получить максимальную производительность в паре с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений без необходимости в ручном разгоне CPU. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и современным интерфейсам, эта плата также станет надёжным фундаментом для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон множителя процессора, но позволяет полноценно настраивать и разгонять оперативную память с помощью XMP-профилей. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет использовать плату как в средних по размеру корпусах, так и в стандартных ATX-моделях, предоставляя гибкость при выборе шасси для вашей сборки.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до очень высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, который обладает максимальной пропускной способностью и обеспечивает задел на будущее для следующих поколений графических ускорителей. Кроме того, на плате распаяны три слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, два из которых работают по шине PCIe 4.0 и оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения накопителей.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон этой модели является мощная цифровая система питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+1+1 фаз и охлаждаемая массивными металлическими радиаторами. Такая подсистема питания гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Core i7 и i9 при длительных высоких нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для обеспечения достаточного питания CPU на плате предусмотрены два 8-pin коннектора, что говорит о серьезном запасе прочности VRM-узла.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям и включает множество портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6E, который также обеспечивает поддержку Bluetooth 5.3 для подключения периферии. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы важно учесть, что она работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 и несовместима с модулями DDR4. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён двумя 8-pin разъёмами для питания процессора, особенно если вы планируете установку мощных моделей Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения "из коробки" может потребоваться обновление BIOS, однако наличие кнопки Flash BIOS Button позволяет сделать это даже без установленного процессора. Форм-фактор mATX требует совместимого корпуса, поэтому перед покупкой проверьте спецификации выбранного вами шасси.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера в компактном форм-факторе. Она идеально подходит для геймеров, желающих получить максимальную производительность в паре с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений без необходимости в ручном разгоне CPU. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и современным интерфейсам, эта плата также станет надёжным фундаментом для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон множителя процессора, но позволяет полноценно настраивать и разгонять оперативную память с помощью XMP-профилей. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет использовать плату как в средних по размеру корпусах, так и в стандартных ATX-моделях, предоставляя гибкость при выборе шасси для вашей сборки.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до очень высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, который обладает максимальной пропускной способностью и обеспечивает задел на будущее для следующих поколений графических ускорителей. Кроме того, на плате распаяны три слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, два из которых работают по шине PCIe 4.0 и оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения накопителей.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон этой модели является мощная цифровая система питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+1+1 фаз и охлаждаемая массивными металлическими радиаторами. Такая подсистема питания гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Core i7 и i9 при длительных высоких нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для обеспечения достаточного питания CPU на плате предусмотрены два 8-pin коннектора, что говорит о серьезном запасе прочности VRM-узла.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям и включает множество портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6E, который также обеспечивает поддержку Bluetooth 5.3 для подключения периферии. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы важно учесть, что она работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 и несовместима с модулями DDR4. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён двумя 8-pin разъёмами для питания процессора, особенно если вы планируете установку мощных моделей Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения "из коробки" может потребоваться обновление BIOS, однако наличие кнопки Flash BIOS Button позволяет сделать это даже без установленного процессора. Форм-фактор mATX требует совместимого корпуса, поэтому перед покупкой проверьте спецификации выбранного вами шасси.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5 - стоимость товара 15720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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