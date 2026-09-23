Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для создания современных и производительных ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми в разрешении Full HD и Quad HD в паре с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколений. Также эта модель станет отличным выбором для рабочих станций, предназначенных для создания контента, умеренного видеомонтажа и работы с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и скоростных накопителей.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, делая доступными ключевые технологии нового поколения без переплаты за возможности экстремального разгона процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать как классические настольные системы, так и более компактные сборки, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.
Память и расширение
Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти типа DDR5, предлагая четыре слота DIMM с поддержкой двухканального режима и максимального объёма до 192 ГБ. Поддержка профилей разгона Intel XMP позволяет легко достичь высоких частот памяти, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Система хранения данных может быть организована с помощью двух слотов M.2, работающих на скорости PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного охлаждения NVMe накопителя.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы всей системы во многом зависит от качества подсистемы питания процессора, и в Asus PRIME B760M-A WIFI этому уделили должное внимание. Зона VRM оснащена добротными компонентами и массивными радиаторами, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов, обеспечивая стабильную подачу энергии даже при длительных нагрузках в паре с мощными процессорами Core i7. Для питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке. Такая реализация VRM является залогом надежности для систем без экстремального разгона.
Подключения и дополнительные возможности
Одной из сильных сторон этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение без необходимости покупки дополнительных адаптеров. Проводное сетевое подключение реализовано на базе контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который гарантирует минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. На задней панели представлен исчерпывающий набор портов, включая несколько USB 3.2, а также современный разъем USB Type-C для подключения периферии и внешних накопителей. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-устройств с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением данной платы убедитесь, что выбранный вами процессор присутствует в списке совместимых моделей. Для работы с самыми последними процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, что стоит уточнить перед сборкой. Чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора по множителю, однако позволяет разгонять оперативную память. Убедитесь, что ваш корпус рассчитан на установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU. Эта плата - превосходный выбор для надежной и функциональной сборки, ориентированной на игры и работу, но не на экстремальный оверклокинг.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI представляет собой универсальную и сбалансированную основу для создания современных и производительных ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми в разрешении Full HD и Quad HD в паре с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколений. Также эта модель станет отличным выбором для рабочих станций, предназначенных для создания контента, умеренного видеомонтажа и работы с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и скоростных накопителей.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, делая доступными ключевые технологии нового поколения без переплаты за возможности экстремального разгона процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать как классические настольные системы, так и более компактные сборки, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.
Память и расширение
Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти типа DDR5, предлагая четыре слота DIMM с поддержкой двухканального режима и максимального объёма до 192 ГБ. Поддержка профилей разгона Intel XMP позволяет легко достичь высоких частот памяти, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Система хранения данных может быть организована с помощью двух слотов M.2, работающих на скорости PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного охлаждения NVMe накопителя.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы всей системы во многом зависит от качества подсистемы питания процессора, и в Asus PRIME B760M-A WIFI этому уделили должное внимание. Зона VRM оснащена добротными компонентами и массивными радиаторами, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов, обеспечивая стабильную подачу энергии даже при длительных нагрузках в паре с мощными процессорами Core i7. Для питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке. Такая реализация VRM является залогом надежности для систем без экстремального разгона.
Подключения и дополнительные возможности
Одной из сильных сторон этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение без необходимости покупки дополнительных адаптеров. Проводное сетевое подключение реализовано на базе контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который гарантирует минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. На задней панели представлен исчерпывающий набор портов, включая несколько USB 3.2, а также современный разъем USB Type-C для подключения периферии и внешних накопителей. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-устройств с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением данной платы убедитесь, что выбранный вами процессор присутствует в списке совместимых моделей. Для работы с самыми последними процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, что стоит уточнить перед сборкой. Чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора по множителю, однако позволяет разгонять оперативную память. Убедитесь, что ваш корпус рассчитан на установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU. Эта плата - превосходный выбор для надежной и функциональной сборки, ориентированной на игры и работу, но не на экстремальный оверклокинг.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5
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