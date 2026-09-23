Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM
Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo предназначена для работы с процессорами от Intel, которые базируются на основе производительного чипа. Модель обеспечивает высокую скорость обработки данных. Мультимедийная платформа способна стабильно и долго функционировать в условиях максимальной загруженности и многозадачности без сбоев. Также модель полностью защищена от всевозможных перегреваний. Графический адаптер, установленный на плату, поддерживает DirectX 10 и способен к воспроизведению трехмерной графики. Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo – оптимальный выбор для среднестатистических настольных компьютеров. Использованная технология Intel Clear Video обеспечивает максимальное качество передачи палитры, а также максимальную их детализацию, что делает картинку впечатляюще реалистичной. Плата является одной из самых распространенных среди пользователей, которые ценят компьютерные игры, а также дорожат собственным комфортом при просмотре фильмов.
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Теги товара: micro-atx
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Теги товара: micro-atx
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