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Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM

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Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 1
Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 2
Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 3
Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 4
Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 5
Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel G41
Socket
775
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
8
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 503669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM
4 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, VGA, RJ-45, COM, LPT
Интегрированное видео
да
Модель интегрированного видео
Intel GMA X4500
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
21
Чипсет
Intel G41
Socket
775
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
8
Максимальная частота памяти
667 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, VGA, RJ-45, COM, LPT, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM

Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo предназначена для работы с процессорами от Intel, которые базируются на основе производительного чипа. Модель обеспечивает высокую скорость обработки данных. Мультимедийная платформа способна стабильно и долго функционировать в условиях максимальной загруженности и многозадачности без сбоев. Также модель полностью защищена от всевозможных перегреваний. Графический адаптер, установленный на плату, поддерживает DirectX 10 и способен к воспроизведению трехмерной графики. Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo – оптимальный выбор для среднестатистических настольных компьютеров. Использованная технология Intel Clear Video обеспечивает максимальное качество передачи палитры, а также максимальную их детализацию, что делает картинку впечатляюще реалистичной. Плата является одной из самых распространенных среди пользователей, которые ценят компьютерные игры, а также дорожат собственным комфортом при просмотре фильмов.



Теги товара: micro-atx

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, VGA, RJ-45, COM, LPT
Интегрированное видео
да
Модель интегрированного видео
Intel GMA X4500
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
21
Чипсет
Intel G41
Socket
775
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
8
Развернуть
Максимальная частота памяти
667 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, VGA, RJ-45, COM, LPT, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo предназначена для работы с процессорами от Intel, которые базируются на основе производительного чипа. Модель обеспечивает высокую скорость обработки данных. Мультимедийная платформа способна стабильно и долго функционировать в условиях максимальной загруженности и многозадачности без сбоев. Также модель полностью защищена от всевозможных перегреваний. Графический адаптер, установленный на плату, поддерживает DirectX 10 и способен к воспроизведению трехмерной графики. Материнская плата GIGABYTE GA-G41M-Combo – оптимальный выбор для среднестатистических настольных компьютеров. Использованная технология Intel Clear Video обеспечивает максимальное качество передачи палитры, а также максимальную их детализацию, что делает картинку впечатляюще реалистичной. Плата является одной из самых распространенных среди пользователей, которые ценят компьютерные игры, а также дорожат собственным комфортом при просмотре фильмов.


Теги товара: micro-atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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