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Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)

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Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 4
Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 2.0 станет надёжной основой для бюджетного или офисного компьютера. Она идеально подходит для сборки систем начального уровня, предназначенных для учебы, работы с документами и веб-серфинга, а также для нетребовательных игр. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится в большинство корпусов, от стандартных Mid-Tower до более компактных mATX-моделей. Выбор этого чипсета определяет базовый набор функций без поддержки разгона процессора, что является разумным компромиссом для систем с ограниченным бюджетом.

Память и расширение

Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ с частотой до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеется один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что позволяет установить скоростной NVMe-накопитель для быстрой загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели рассчитана на стабильное энергоснабжение процессоров начального и среднего уровня. Для подключения используется стандартный 8-pin разъем питания CPU. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских чипов Core i7/i9, она обеспечивает надежную работу с процессорами с умеренным энергопотреблением, гарантируя стабильность системы под повседневной нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели пользователь найдет необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля или расширенных возможностей RGB-подсветки, фокусируясь на предоставлении ключевого функционала для рабочей или домашней системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, и блок питания оснащен 8-контактным разъемом для CPU. Важно помнить, что для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки при покупке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон и не требуется большое количество слотов расширения, предлагая стабильную и экономичную платформу.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 2.0 станет надёжной основой для бюджетного или офисного компьютера. Она идеально подходит для сборки систем начального уровня, предназначенных для учебы, работы с документами и веб-серфинга, а также для нетребовательных игр. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится в большинство корпусов, от стандартных Mid-Tower до более компактных mATX-моделей. Выбор этого чипсета определяет базовый набор функций без поддержки разгона процессора, что является разумным компромиссом для систем с ограниченным бюджетом.

Память и расширение

Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ с частотой до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеется один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что позволяет установить скоростной NVMe-накопитель для быстрой загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели рассчитана на стабильное энергоснабжение процессоров начального и среднего уровня. Для подключения используется стандартный 8-pin разъем питания CPU. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских чипов Core i7/i9, она обеспечивает надежную работу с процессорами с умеренным энергопотреблением, гарантируя стабильность системы под повседневной нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели пользователь найдет необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля или расширенных возможностей RGB-подсветки, фокусируясь на предоставлении ключевого функционала для рабочей или домашней системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, и блок питания оснащен 8-контактным разъемом для CPU. Важно помнить, что для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки при покупке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон и не требуется большое количество слотов расширения, предлагая стабильную и экономичную платформу.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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