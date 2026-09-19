Материнская плата Asrock A520M-HVS
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, г.
900
Описание товара Материнская плата Asrock A520M-HVS
Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать компактный компьютер, подходящий для универсального использования. Плата, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет габаритные размеры 230x201 мм. В основе модели – популярный чипсет AMD A520. Пользователю доступна установка до 64 ГБ памяти DDR4. Слот PCI-E x16 дает возможность установить производительный видеоадаптер.
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Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать компактный компьютер, подходящий для универсального использования. Плата, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет габаритные размеры 230x201 мм. В основе модели – популярный чипсет AMD A520. Пользователю доступна установка до 64 ГБ памяти DDR4. Слот PCI-E x16 дает возможность установить производительный видеоадаптер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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