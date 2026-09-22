Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5
Компактная материнская плата MSI на чипсете Intel H610 идеально подойдёт для современных сборок в формате mATX — она занимает минимум места, сохраняя при этом отличные возможности расширения. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 96 ГБ и частотой до 5600 МГц обеспечивает приличный запас для уверенной работы в ресурсоёмких задачах и многозадачности. Два слота для модулей DIMM позволяют гибко подобрать нужную конфигурацию памяти. Современный сокет LGA 1700 открывает доступ к актуальным процессорам Intel. Для установки видеокарты выделен один слот PCI-E x16 версии 4.0, а дополнительный слот PCI-E x1 пригодится для других карт расширения. Размеры платы 23,6 х 20 см делают её универсальным выбором даже для небольших корпусов.
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