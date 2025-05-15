Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS – хорошее решение для сборки компьютера. На ее основе можно создать мощный игровой ПК. Вам надо только оценить имеющиеся возможности и подобрать компоненты для сборки. Плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS рассчитана под процессоры с сокетом AM4. К ним относятся различные чипы от AMD. Нужно уточнить тип сокета процессора перед его покупкой. Формат платы – Micro-ATX, а ее размеры – 244x244 мм. Эта модель поддерживает технологию CrossFire X. Можно ставить на плату сразу две видеокарты, тем самым увеличить графическую производительность. Для выхода в Интернет используется адаптер Realtek RTL8125B. Максимальная поддерживаемая им скорость – 2.5 Гбит/с! Накопители можно подключить через коннекторы SATA 3. Также предусмотрены два разъема M.2 для присоединения твердотельных носителей. Можно создать объемное внутреннее хранилище и объединять накопители в массивы. В плате реализованы передовые технологии ASUS, с ней предоставляется и специализированное ПО.
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Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.