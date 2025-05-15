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Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)

3 Отзывы
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Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360281
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS – хорошее решение для сборки компьютера. На ее основе можно создать мощный игровой ПК. Вам надо только оценить имеющиеся возможности и подобрать компоненты для сборки. Плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS рассчитана под процессоры с сокетом AM4. К ним относятся различные чипы от AMD. Нужно уточнить тип сокета процессора перед его покупкой. Формат платы – Micro-ATX, а ее размеры – 244x244 мм. Эта модель поддерживает технологию CrossFire X. Можно ставить на плату сразу две видеокарты, тем самым увеличить графическую производительность. Для выхода в Интернет используется адаптер Realtek RTL8125B. Максимальная поддерживаемая им скорость – 2.5 Гбит/с! Накопители можно подключить через коннекторы SATA 3. Также предусмотрены два разъема M.2 для присоединения твердотельных носителей. Можно создать объемное внутреннее хранилище и объединять накопители в массивы. В плате реализованы передовые технологии ASUS, с ней предоставляется и специализированное ПО.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS – хорошее решение для сборки компьютера. На ее основе можно создать мощный игровой ПК. Вам надо только оценить имеющиеся возможности и подобрать компоненты для сборки. Плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS рассчитана под процессоры с сокетом AM4. К ним относятся различные чипы от AMD. Нужно уточнить тип сокета процессора перед его покупкой. Формат платы – Micro-ATX, а ее размеры – 244x244 мм. Эта модель поддерживает технологию CrossFire X. Можно ставить на плату сразу две видеокарты, тем самым увеличить графическую производительность. Для выхода в Интернет используется адаптер Realtek RTL8125B. Максимальная поддерживаемая им скорость – 2.5 Гбит/с! Накопители можно подключить через коннекторы SATA 3. Также предусмотрены два разъема M.2 для присоединения твердотельных носителей. Можно создать объемное внутреннее хранилище и объединять накопители в массивы. В плате реализованы передовые технологии ASUS, с ней предоставляется и специализированное ПО.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Данил П.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.


Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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