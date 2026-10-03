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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643798
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.45

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)

Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13-го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME B760M-A WIFI D4 предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Описание
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13-го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME B760M-A WIFI D4 предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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