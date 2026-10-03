Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.45
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13-го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME B760M-A WIFI D4 предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 410 руб.3603 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS Socket AM4 (90MB14A...
-
В наличииЦена 14 710 руб.3678 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B850M-P WIFI
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 14 870 руб.3718 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B850-S WIFI6E
-
В наличииЦена 15 120 руб.3780 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 15 280 руб.3820 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 (90MB14G0...
-
В наличииЦена 15 280 руб.3820 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI (90MB1FR0-M0EAY0...
-
В наличииЦена 15 280 руб.3820 руб. в СплитМатеринская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C...
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
-
В наличииЦена 15 770 руб.3943 руб. в СплитМатеринская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M...
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13-го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME B760M-A WIFI D4 предоставляет пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M0EAY0)