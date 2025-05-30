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Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

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Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577946
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

Поддерживаются процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии, 5000 G-серии, 4000G-серии и 3000 серии Поддержка памяти DDR4 с частотой до 5100+МГц (в режиме разгона) Высокоскоростные интерфейсы: PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 with M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2 Эффективная система охлаждения: большой радиатор системы питания с дополнительной термопрокладкой с теплопроводностью 7 Вт/(м·K), печатная плата с увеличенным содержанием меди Мощная система питания: по схеме 10+2+1 Duet Rail, цифровой ШИМ-контроллер, Core Boost, DDR4 Boost Контроллеры 2.5G Ethernet с трафик-менеджером LAN Manager предоставляют высокоскоростное и стабильное сетевое подключение для широкого спектра приложений Предустановленная панель ввода/вывода: защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы Аудиосистема Audio Boost: высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх Поддержка многопроцессорных графических конфигураций Crossfire™, усиленные слоты PCIe с технологией Steel Armor



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Поддерживаются процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии, 5000 G-серии, 4000G-серии и 3000 серии Поддержка памяти DDR4 с частотой до 5100+МГц (в режиме разгона) Высокоскоростные интерфейсы: PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 with M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2 Эффективная система охлаждения: большой радиатор системы питания с дополнительной термопрокладкой с теплопроводностью 7 Вт/(м·K), печатная плата с увеличенным содержанием меди Мощная система питания: по схеме 10+2+1 Duet Rail, цифровой ШИМ-контроллер, Core Boost, DDR4 Boost Контроллеры 2.5G Ethernet с трафик-менеджером LAN Manager предоставляют высокоскоростное и стабильное сетевое подключение для широкого спектра приложений Предустановленная панель ввода/вывода: защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы Аудиосистема Audio Boost: высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх Поддержка многопроцессорных графических конфигураций Crossfire™, усиленные слоты PCIe с технологией Steel Armor


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.


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