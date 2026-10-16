Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)
Материнская плата ASUS Pro B760M-C-CSM серии Pro обеспечивает стабильность решения задач в составе офисного или домашнего настольного компьютера. Она представлена в форм-факторе Micro-ATX и предусматривает размещение с целью экономии пространства системного блока. В основе платы содержится чипсет Intel B760, который поддерживает процессоры Intel семейства Alder Lake и Raptor Lake. Стандарт Intel XMP предполагает вычислительный разгон платформы. Для модулей оперативной памяти объемом до 192 ГБ предлагаются 4 слота DDR5. Дискретную графическую систему, звуковой контроллер и другие комплектующие можно задействовать с помощью 1 слота PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Под накопители есть 4 разъема SATA и 2 M.2. Сетевой адаптер Ethernet обеспечивает доступ к Интернету со скоростью 1 Гбит/с. Для мониторинга параметров материнской платы ASUS Pro B760M-C-CSM и удаленного администрирования предлагается программное обеспечение ASUS Control Center.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B850M-P WIFI
-
В наличииЦена 14 520 руб.3630 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B840 EAGLE WIFI6
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 (90MB14G0...
-
В наличииЦена 14 860 руб.3715 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B660M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 15 020 руб.3755 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI (90MB1FR0-M0EAY0...
-
В наличииЦена 15 360 руб.3840 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX
-
В наличииЦена 15 510 руб.3878 руб. в СплитМатеринская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M...
-
В наличииЦена 15 510 руб.3878 руб. в СплитМатеринская плата ASUS Pro B760M-CT-CSM, LGA1700, Intel B760, 4x...
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS (90MB1BY0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E
-
В наличииЦена 16 620 руб.4155 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A-CSM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)