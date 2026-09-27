Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0)
Материнская плата; Материнская плата/ TUF GAMING B550-PLUS WIFI II Игровая материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, PCIe 4.0, два слота M.2, 10 силовых модулей DrMOS, Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C), синхронизируемая подсветка Aura Разъем AM4 : для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Оптимизированная система питания : 10 силовых модулей DrMOS (8+2), разъем питания ProCool, долговечные компоненты TUF, цифровая регулировка Полноценное охлаждение : радиатор системы питания, чипсетный радиатор, радиатор M.2, гибридные разъемы для вентиляторов и утилита Fan Xpert 4 Современные интерфейсы : M.2 (PCIe 4.0) и USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Оптимальное решение для онлайн-игр : Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, слот M.2 с ключом E-Key, защита сетевого разъема (TUF LANGuard), трафик-менеджер TurboLAN Аудиокодек Realtek S1200A с отличным соотношением сигнал-шум : 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа Интеллектуальное шумоподавление для микрофона : четкая голосовая связь во время игры
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