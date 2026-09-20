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Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX

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Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661841
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.6
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - это сбалансированная и современная основа для сборки мощного персонального компьютера. Она отлично подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных процессоров Intel Core i5 и i7, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой. Благодаря чипсету Z790 и сокету LGA1700, плата оптимальна для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", для которых предусмотрена возможность разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, предоставляющий пользователю полный контроль над системой, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая возможность выбора от производительного Core i5 до флагманского Core i9. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта модель потребует соответствующий по размеру корпус (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает превосходные возможности для расширения и удобство при монтаже компонентов.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме с поддержкой высокочастотных профилей XMP до 7600 МГц и выше, что критически важно для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16 с высокой пропускной способностью, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями будущего. Кроме того, наличие четырех слотов M.2 для NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0 позволяет создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему без лишних проводов.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров обеспечивает надежная система питания VRM с цифровым ШИМ-контроллером и схемой 12+1+1 фаз. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения к блоку питания используются разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности для многоядерных процессоров Intel Core i7 и i9, сохраняя стабильность напряжения во всех режимах работы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte Z790 EAGLE AX представлен богатый набор портов, включая множество разъемов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для стабильного проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX, дополненный Bluetooth для беспроводного соединения с периферией и сетями. Качественный многоканальный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а для любителей подсветки предусмотрены разъемы для подключения и синхронизации RGB-лент и вентиляторов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а оперативная память имеет стандарт DDR5. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие технологии Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX требует просторного корпуса, а для питания процессора вашему блоку питания необходимы коннекторы 8+4 pin. Хотя система охлаждения VRM достаточно эффективна, для разгона "K"-процессоров рекомендуется использовать производительный башенный кулер или систему жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.6
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX - это сбалансированная и современная основа для сборки мощного персонального компьютера. Она отлично подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных процессоров Intel Core i5 и i7, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой. Благодаря чипсету Z790 и сокету LGA1700, плата оптимальна для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", для которых предусмотрена возможность разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, предоставляющий пользователю полный контроль над системой, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая возможность выбора от производительного Core i5 до флагманского Core i9. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, эта модель потребует соответствующий по размеру корпус (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает превосходные возможности для расширения и удобство при монтаже компонентов.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме с поддержкой высокочастотных профилей XMP до 7600 МГц и выше, что критически важно для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16 с высокой пропускной способностью, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями будущего. Кроме того, наличие четырех слотов M.2 для NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0 позволяет создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему без лишних проводов.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров обеспечивает надежная система питания VRM с цифровым ШИМ-контроллером и схемой 12+1+1 фаз. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения к блоку питания используются разъемы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности для многоядерных процессоров Intel Core i7 и i9, сохраняя стабильность напряжения во всех режимах работы.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte Z790 EAGLE AX представлен богатый набор портов, включая множество разъемов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для стабильного проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX, дополненный Bluetooth для беспроводного соединения с периферией и сетями. Качественный многоканальный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а для любителей подсветки предусмотрены разъемы для подключения и синхронизации RGB-лент и вентиляторов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, а оперативная память имеет стандарт DDR5. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие технологии Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX требует просторного корпуса, а для питания процессора вашему блоку питания необходимы коннекторы 8+4 pin. Хотя система охлаждения VRM достаточно эффективна, для разгона "K"-процессоров рекомендуется использовать производительный башенный кулер или систему жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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