Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)
Базирующаяся на чипсете AMD B550 материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II – яркий пример системной платы, рассчитанной на сборку компактного игрового компьютера. Модель, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата, оснащенная сокетом AM4, совместима с процессорами AMD с ядрами Matisse, Renoir и Vermeer. 3 слота расширения (2 PCI-E x16 и PCI-E x1) наверняка будут достаточны для установки не только видеокарты, но и необходимых пользователю контроллеров или адаптеров. Максимально допустимый объем оперативной памяти значителен – 128 ГБ. Плата оборудована четырьмя слотами DDR4. 2 разъема M.2 универсальны: они рассчитаны на установку как NWMe SSD, так и твердотельных накопителей, использующих для обмена данными интерфейс SATA. Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II обращает на себя внимание наличием интегрированных контроллеров Bluetooth и Wi-Fi. Организация беспроводных соединений не потребует использования стороннего оборудования. Проводное сетевое подключение может осуществляться на скорости до 2.5 Гбит/с.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная мать, все завелось с полтычка. Из минусов: в комплекте винтов всего один винт-подставка для ssd .m2. Это оказалось жесткой подствой при покупке дополнительного накопителя
Отзывы о товаре Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мать, все завелось с полтычка. Из минусов: в комплекте винтов всего один винт-подставка для ssd .m2. Это оказалось жесткой подствой при покупке дополнительного накопителя