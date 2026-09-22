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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718737
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Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E
**Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E** — идеальное решение для игровых систем и производительных рабочих станций.
**Основные характеристики:**
* разъём для процессора: AM5;
* чипсет: AMD B850;
* форм-фактор: ATX;
* тип оперативной памяти: DDR5;
* количество слотов памяти: 4;
* минимальная частота памяти: 4800 МГц;
* максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц.
**Преимущества:**
* **Поддержка современных технологий.** Два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD-накопителей, а также интерфейсы SATA 6 Гб/с (4 порта) для подключения дополнительных устройств.
* **Богатая комплектация для подключения периферийных устройств.** Два порта USB 3.2 Gen2, три порта USB 3.2 Gen1 и четыре порта USB 2.0, а также два порта Type-C.
* **Высокоскоростная сеть.** Плата оснащена сетевым адаптером с поддержкой 2.5G, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных.
* **Видеовыходы.** Наличие разъёмов DP и HDMI позволяет подключить несколько мониторов для расширенного рабочего пространства или игрового процесса.
* **Стильный дизайн.** Белый цвет платы гармонично впишется в любой системный блок и добавит эстетики вашему рабочему месту.
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E — это надёжная и функциональная материнская плата, которая станет основой для вашей мощной и современной системы.
**Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E** — идеальное решение для игровых систем и производительных рабочих станций.
**Основные характеристики:**
* разъём для процессора: AM5;
* чипсет: AMD B850;
* форм-фактор: ATX;
* тип оперативной памяти: DDR5;
* количество слотов памяти: 4;
* минимальная частота памяти: 4800 МГц;
* максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц.
**Преимущества:**
* **Поддержка современных технологий.** Два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD-накопителей, а также интерфейсы SATA 6 Гб/с (4 порта) для подключения дополнительных устройств.
* **Богатая комплектация для подключения периферийных устройств.** Два порта USB 3.2 Gen2, три порта USB 3.2 Gen1 и четыре порта USB 2.0, а также два порта Type-C.
* **Высокоскоростная сеть.** Плата оснащена сетевым адаптером с поддержкой 2.5G, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных.
* **Видеовыходы.** Наличие разъёмов DP и HDMI позволяет подключить несколько мониторов для расширенного рабочего пространства или игрового процесса.
* **Стильный дизайн.** Белый цвет платы гармонично впишется в любой системный блок и добавит эстетики вашему рабочему месту.
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E — это надёжная и функциональная материнская плата, которая станет основой для вашей мощной и современной системы.
Материнская плата MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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