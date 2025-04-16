Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME Z790-P является отлично сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core i5 или Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений с возможностью разгона, но не хотят переплачивать за флагманские функции. Эта плата станет надежным фундаментом для производительной системы, нацеленной на современные игры в высоком разрешении, стриминг, видеомонтаж или работу в ресурсоемких приложениях, обеспечивая стабильность и хороший потенциал для апгрейда.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z790, открывающий доступ к полному набору функций платформы, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая гибкость в выборе. Исполнение в полноразмерном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента.
Память и расширение
Asus PRIME Z790-P ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предназначен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Система хранения данных может быть организована с помощью трех слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на мощные процессоры серии Core i7 при умеренном разгоне. Качественные компоненты и массивные радиаторы на силовой обвязке обеспечивают эффективный отвод тепла, поддерживая низкие температуры и стабильность системы во время длительных нагрузок. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU и является важным фактором при выборе блока питания.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный 8-канальный аудиокодек обеспечивает качественное звучание, а для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе Asus PRIME Z790-P стоит учесть, что она требует оперативной памяти стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения стабильной работы мощных процессоров и VRM рекомендуется использовать корпус с хорошей вентиляцией. Также убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата поддерживает процессоры Intel 12-14 поколений "из коробки", для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменной утилиты. Эта модель не оснащена встроенным Wi-Fi модулем, но имеет слот M.2 (Key E) для его самостоятельной установки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME Z790-P является отлично сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core i5 или Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений с возможностью разгона, но не хотят переплачивать за флагманские функции. Эта плата станет надежным фундаментом для производительной системы, нацеленной на современные игры в высоком разрешении, стриминг, видеомонтаж или работу в ресурсоемких приложениях, обеспечивая стабильность и хороший потенциал для апгрейда.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z790, открывающий доступ к полному набору функций платформы, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая гибкость в выборе. Исполнение в полноразмерном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента.
Память и расширение
Asus PRIME Z790-P ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предназначен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Система хранения данных может быть организована с помощью трех слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на мощные процессоры серии Core i7 при умеренном разгоне. Качественные компоненты и массивные радиаторы на силовой обвязке обеспечивают эффективный отвод тепла, поддерживая низкие температуры и стабильность системы во время длительных нагрузок. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU и является важным фактором при выборе блока питания.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный 8-канальный аудиокодек обеспечивает качественное звучание, а для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе Asus PRIME Z790-P стоит учесть, что она требует оперативной памяти стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения стабильной работы мощных процессоров и VRM рекомендуется использовать корпус с хорошей вентиляцией. Также убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата поддерживает процессоры Intel 12-14 поколений "из коробки", для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменной утилиты. Эта модель не оснащена встроенным Wi-Fi модулем, но имеет слот M.2 (Key E) для его самостоятельной установки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Достоинства:
Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
Достоинства:
Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Достоинства:
Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет