Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P является отлично сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core i5 или Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений с возможностью разгона, но не хотят переплачивать за флагманские функции. Эта плата станет надежным фундаментом для производительной системы, нацеленной на современные игры в высоком разрешении, стриминг, видеомонтаж или работу в ресурсоемких приложениях, обеспечивая стабильность и хороший потенциал для апгрейда.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z790, открывающий доступ к полному набору функций платформы, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая гибкость в выборе. Исполнение в полноразмерном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

Asus PRIME Z790-P ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предназначен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Система хранения данных может быть организована с помощью трех слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на мощные процессоры серии Core i7 при умеренном разгоне. Качественные компоненты и массивные радиаторы на силовой обвязке обеспечивают эффективный отвод тепла, поддерживая низкие температуры и стабильность системы во время длительных нагрузок. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU и является важным фактором при выборе блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный 8-канальный аудиокодек обеспечивает качественное звучание, а для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе Asus PRIME Z790-P стоит учесть, что она требует оперативной памяти стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения стабильной работы мощных процессоров и VRM рекомендуется использовать корпус с хорошей вентиляцией. Также убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата поддерживает процессоры Intel 12-14 поколений "из коробки", для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменной утилиты. Эта модель не оснащена встроенным Wi-Fi модулем, но имеет слот M.2 (Key E) для его самостоятельной установки.