Top.Mail.Ru
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733104
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x Q-Flash Plus, PS/2, USB 3.2 Gen2 (красный), USB-C 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 2 x антенны Wi-Fi, 3 аудиоразъёма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.24

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — основа для быстрого и современного ПК на процессоре с разъёмом AM5. Благодаря четырём слотам под DIMM-память DDR5 с поддержкой частоты до 8200 МГц вы сможете собрать систему с молниеносным откликом и максимальной производительностью. Поддержка до 128 ГБ памяти открывает простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Форм-фактор mATX делает плату компактной — 24,4 ? 24,4 см, что удобно для сборок в небольших корпусах. Два слота PCI-E x16 (версия 5.0) дают свободу для установки современных видеокарт и других мощных компонентов. Встроенный Wi-Fi позволяет отказаться от проводов и быть мобильнее. Gigabyte — когда нужна производительность, гибкость и актуальные технологии.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x Q-Flash Plus, PS/2, USB 3.2 Gen2 (красный), USB-C 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 2 x антенны Wi-Fi, 3 аудиоразъёма
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B850 — основа для быстрого и современного ПК на процессоре с разъёмом AM5. Благодаря четырём слотам под DIMM-память DDR5 с поддержкой частоты до 8200 МГц вы сможете собрать систему с молниеносным откликом и максимальной производительностью. Поддержка до 128 ГБ памяти открывает простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Форм-фактор mATX делает плату компактной — 24,4 ? 24,4 см, что удобно для сборок в небольших корпусах. Два слота PCI-E x16 (версия 5.0) дают свободу для установки современных видеокарт и других мощных компонентов. Встроенный Wi-Fi позволяет отказаться от проводов и быть мобильнее. Gigabyte — когда нужна производительность, гибкость и актуальные технологии.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...