Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WIFI6E ICE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M EAGLE WIFI6E ICE
Материнская плата Gigabyte с компактным форм-фактором mATX легко впишется даже в небольшие корпуса, не теряя при этом производительности. Благодаря двум слотам M.2 вы сможете быстро установить быстрые SSD-диски — системы и игры будут загружаться молниеносно. Четыре слота для оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой 8200 МГц и поддержкой до 256 ГБ — это простор для любых, даже самых тяжёлых задач. Современный чипсет AMD B850 и разъём AM5 обеспечивают совместимость с актуальными процессорами. Наличие Wi-Fi открывает свободу беспроводного подключения во всем доме или офисе. Поддержка PCI Express 5.0 гарантирует готовность к новым видеокартам. Эта плата подойдёт энтузиастам скорости и продуманной организации пространства в системном блоке.
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