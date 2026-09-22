Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E
Материнская плата Gigabyte формата mATX — это компактное решение для тех, кто ценит мощность и вместительность в небольшом корпусе. 4 слота DIMM позволяют установить до 256 ГБ памяти новейшего типа DDR5 с завораживающей частотой 6400 МГц — такой запас мощности оценят геймеры и создатели контента. Передовой чипсет Intel B860 и современный сокет LGA 1851 открывают двери для сборки на свежих процессорах, а поддержка PCI Express 5.0 идеально подходит для подключения топовых видеокарт и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет мобильности и удобства — никаких лишних проводов. Gigabyte — для тех, кто хочет максимум в компактном формате.
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