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Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 6
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 7
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 8
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 9
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 10
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 11
Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718715
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E

Материнская плата Gigabyte формата mATX — это компактное решение для тех, кто ценит мощность и вместительность в небольшом корпусе. 4 слота DIMM позволяют установить до 256 ГБ памяти новейшего типа DDR5 с завораживающей частотой 6400 МГц — такой запас мощности оценят геймеры и создатели контента. Передовой чипсет Intel B860 и современный сокет LGA 1851 открывают двери для сборки на свежих процессорах, а поддержка PCI Express 5.0 идеально подходит для подключения топовых видеокарт и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет мобильности и удобства — никаких лишних проводов. Gigabyte — для тех, кто хочет максимум в компактном формате.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата mATX — это компактное решение для тех, кто ценит мощность и вместительность в небольшом корпусе. 4 слота DIMM позволяют установить до 256 ГБ памяти новейшего типа DDR5 с завораживающей частотой 6400 МГц — такой запас мощности оценят геймеры и создатели контента. Передовой чипсет Intel B860 и современный сокет LGA 1851 открывают двери для сборки на свежих процессорах, а поддержка PCI Express 5.0 идеально подходит для подключения топовых видеокарт и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi добавляет мобильности и удобства — никаких лишних проводов. Gigabyte — для тех, кто хочет максимум в компактном формате.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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